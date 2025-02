Las primeras flores

¡Queridos lectores! Mientras los almendros se visten de gala y la primavera adelantada perfuma nuestros campos, aquí estamos de nuevo, dispuestos a contarles los secretos mejor guardados de nuestra isla. Pero permítanme antes una pequeña confesión entre amigos: ¿no les resulta deliciosamente irónico que mientras media Palma huye hacia el campo buscando su momento de paz dominical, la naturaleza nos recibe con su particular sentido del humor?

Ahí estamos todos, urbanitas soñadores, empaquetando nuestros picnics dignos de revista de decoración, con nuestras cestas de mimbre y manteles de cuadros, pensando en esas fotos idílicas para Instagram... ¡Y zas! La realidad nos golpea en forma de polen travieso que convierte nuestro romántico escape en un festival de estornudos.

Pero no se preocupen, queridos, que ni el polen más persistente podrá impedir que les traiga las historias más suculentas de nuestra sociedad isleña. Mientras algunos batallan con sus antihistamínicos bajo los almendros en flor, otros han protagonizado veladas memorables que merecen ser contadas. Así que, entre pañuelo y pañuelo, permítanme guiarles por este recorrido por la vida social mallorquina que, les aseguro, no les dejará indiferentes.

¡Acompáñenme en este viaje por los eventos más destacados de la semana! Y si oyen algún ¡achís! de fondo, ya saben... ¡es solo la primavera haciendo de las suyas!

1 Gabilondo, Dezcallar y Burniol: una tarde de reflexiones en Mallorca.

En una memorable jornada en el Club Diario de Mallorca, tres eminentes figuras del panorama intelectual español desgranaron sus reflexiones sobre el devenir de nuestra nación. El periodista Iñaki Gabilondo, el veterano diplomático Jorge Dezcallar y el respetado jurista Juan José López Burniol cautivaron a la audiencia con un análisis tan profundo como elegante del momento actual.

La velada, magistralmente guiada por Marisa Goñi y Josep Forteza-Rey, transcurrió entre diagnósticos agudos y metáforas brillantes, como aquella de Gabilondo comparando España con un caballero en la sastrería, «metiendo tripa y poniéndose de puntillas».

Entre tazas de café y gestos cómplices, los ponentes tejieron un tapiz de preocupaciones compartidas: desde la polarización política hasta la crisis de valores occidentales. El ambiente, lejos de tornarse sombrío, mantuvo un tono constructivo y esperanzador, recordando que las grandes transformaciones nacen del diálogo y el entendimiento.

La tarde concluyó con un llamamiento coral a recuperar el espíritu del consenso, ese arte perdido de la política española.

2 La nueva Palma: un futuro verde con sabor mediterráneo.

El alcalde Jaime Martínez nos contó, entre cafés y palmesanos ilustres convocados por el Cercle Financer, cómo será nuestra ciudad en 2035. Y los números hablan por sí solos: cada año somos 5.000 vecinos más en Palma, una ciudad que ha sumado 135.000 nuevos habitantes en solo dos décadas.

«Ya no somos la mejor ciudad del mundo para vivir, como en 2015», nos confesó Martínez sin rodeos. Pero no todo son sombras en el horizonte. El alcalde tiene un plan: un nuevo Distrito de Innovación que cambiará la cara al Passeig Marítim, una Plaça Major renovada para todos, y la transformación del edificio de Gesa que por fin se abrirá a los palmesanos.

La Palma del futuro quiere ser Capital Europea de la Cultura, pero, sobre todo, busca un equilibrio: que el turismo no nos desborde y que vivir aquí vuelva a ser un placer, no un desafío. Una ciudad para quienes la habitamos, no solo para quienes nos visitan.

3 El metal cobra vida en las manos de Álex Sobrón.

Un remanso de arte perfumó la calle Verí. En el número 7, las finas manos del artista Álex Sobrón transmutaron el espacio en un santuario donde tres esculturas, presentadas bajo el enigmático título Season V- Sebastià, cautivaron a los presentes.

La velada, tejida con hilos de amistad y admiración, reunió a un selecto grupo de amigos, familiares y admiradores que deambularon embelesados entre las piezas de joyería. Cada creación desprendía un magnetismo singular, atrapando las miradas de los invitados que se movían con reverencia entre las diferentes propuestas.

Las obras de Sobrón, esculpidas con la delicadeza de quien conoce los secretos del metal precioso, destilaban una elegancia atemporal. El artista, con la modestia de los grandes maestros, contemplaba discretamente cómo sus creaciones despertaban susurros de asombro entre los asistentes.

La noche se transformó en un festejo íntimo del arte, donde cada obra narraba su propia historia en el lenguaje universal de la belleza.

4 Gastronomía y cultura china cautivan a la sociedad mallorquina.

En una velada que fusionó tradición oriental y hospitalidad mallorquina, el restaurante La Cocina China se convirtió en el corazón de las celebraciones del año nuevo chino. Isabel y Cristina, las carismáticas propietarias del establecimiento, tejieron un festejo memorable que reunió a más de 200 comensales distinguidos.

El alcalde de Palma y el comandante General encabezaron una selecta representación de la sociedad isleña que acudió al encuentro con el año de la serpiente de madera. La gastronomía, protagonista indiscutible de la noche, actuó como puente entre culturas mientras los invitados compartían mesa y conversación.

Las anfitrionas, embajadoras naturales de la cultura china en Mallorca, desplegaron su proverbial don de gentes, repartiendo sonrisas y atenciones entre los presentes. La celebración demostró, una vez más, la armoniosa integración de la comunidad china en el tejido social mallorquín, transformando una festividad milenaria en un acontecimiento genuinamente palmesano.

5 Sonrisas de gala en el día de Santa Apolonia.

La comunidad odontológica balear desplegó su elegancia durante la celebración de su patrona, Santa Apolonia, en los salones del Hotel GPRO Valparaíso. Más de 200 profesionales de la salud dental se dieron cita en una velada que entrelazó el protocolo profesional con momentos de cálida fraternidad.

El Colegio Oficial de Dentistas de Baleares tejió una celebración exquisita que convirtió el hotel en un foro donde las batas blancas cedieron su lugar a trajes de etiqueta y vestidos de fiesta. Los colegiados, custodios habituales de la salud bucal isleña, compartieron vivencias y remembranzas en un ambiente de cordialidad.

La noche fluyó entre tertulias animadas y sonrisas genuinas, evidenciando que los artífices de nuestra salud dental saben también crear veladas memorables cuando se reúnen para rendir homenaje a su protectora celestial.