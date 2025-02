Moda y emoción en Madrid en un viaje entre pasarelas y arte

Madrid se viste de arte efímero, de historias tejidas con hilo y emoción, y yo he estado ahí para vivirlo en primera fila. Esta bitácora no es solo un recorrido por los desfiles, es un viaje sensorial por una ciudad que late al ritmo de la moda. Cada desfile es un escenario donde se cruzan creatividad, inspiración y un sinfín de emociones. Desde la Serrería Belga hasta el Four Seasons, cada espacio se convierte en un universo propio. Acompáñame en este recorrido por Madrid es Moda.

JUEVES, 13 DE FEBRERO

Madrid me recibe con su característico ajetreo invernal, pero hoy no es un día cualquiera. La ciudad se convierte en un gran lienzo donde el arte y la moda se fusionan. Primera parada: María Lafuente, en la Serrería Belga.

Las luces se atenúan y la pasarela se llena de piezas que son casi esculturas en movimiento. Lafuente, fiel a su compromiso con la sostenibilidad, presenta diseños donde la naturaleza y la innovación dialogan con armonía. Hay algo hipnótico en la forma en que los tejidos cobran vida con cada paso. Todo en este desfile respira respeto por el medioambiente sin renunciar a la sofisticación. Las transparencias, los volúmenes etéreos y los tejidos reciclados crean una colección que parece sacada de un sueño. Es la moda en su versión más poética.

Apenas salgo, respiro hondo antes de dirigirme al Hotel Thompson, donde me espera OTEYZA. Y lo que encuentro no es un desfile al uso, sino una performance. La puesta en escena es meticulosa, los modelos avanzan con una cadencia medida, como si cada paso estuviera coreografiado para contar una historia sin palabras. El negro domina la colección, en un homenaje a la capa española y al sombrero cordobés. Los tejidos estructurados, la sobriedad del color y el minimalismo absoluto elevan la sastrería a un nivel artístico. Es más que moda: es una declaración de intenciones. OTEYZA no viste cuerpos, los esculpe, convirtiéndolos en esculturas vivas que avanzan con solemnidad.

La música, compuesta y presentada por la propia firma, se convierte en un protagonista más del espectáculo. Sus acordes profundos y su cadencia solemne, moderna y actual envuelven el ambiente en un aura casi teatral, acentuando el dramatismo de cada silueta. No es un mero acompañamiento, sino una narración sonora que guía la experiencia, reforzando la conexión entre los diseños y la emoción que transmiten. Los golpes rítmicos del sonido acompañan el movimiento de los modelos como si fueran latidos de una tradición reinventada, una melodía que susurra la historia de la sastrería española con una modernidad contundente. La fusión entre tradición y vanguardia es palpable, y el impacto visual de la performance es tan poderoso como la moda misma.

VIERNES, 14 DE FEBRERO

La mañana comienza entre tejidos, patrones y creatividad. Me dirijo a un céntrico atelier para acudir al shooting de Marcos Luengo. La atmósfera es íntima, casi como si estuviéramos dentro de la mente del diseñador. La luz natural resalta los colores de sus piezas, que parecen flotar en el aire con una ligereza etérea. Me quedo con la sensación de haber presenciado un proceso casi mágico. La forma en que las telas caen sobre las modelos, la atención al detalle en cada costura, el susurro de las muselinas como resultado de la genialidad del diseñador… todo es un recordatorio de que la moda es tanto técnica como arte.

Su colección es una explosión de color, donde el amarillo vibrante, el coral, el azul intenso y los verdes espectaculares se despliegan con la elegancia innata que solo un diseñador de la categoría de Marcos Luengo puede lograr. Cada tonalidad parece cuidadosamente elegida para contar una historia de luz y movimiento, componiendo un cuadro de sofisticación cromática que ilumina la estancia y envuelve al espectador en un torbellino de emociones.

El cambio de ambiente es absoluto cuando llego de nuevo a la Serrería Belga para el desfile de Dolores Promesas. Aquí, la feminidad se redefine en clave de dualidad: fuerza y delicadeza, romanticismo y carácter. Encaje, seda y lino conviven con detalles que evocan la sastrería masculina. Me emociona la historia que hay detrás de cada prenda, el guiño a la gardenia como símbolo de valentía y determinación. No es solo ropa, es una manifestación de identidad. Cada look transmite una sensación de empoderamiento, de una mujer que es capaz de conjugar su lado más tierno con su lado más fuerte sin contradicciones.

El día termina en el lujoso Four Seasons, donde Johana Calderón nos sumerge en su universo con Nynnpha. Desde el primer look, se siente que esta colección es un homenaje a la mujer en su esencia más auténtica. Cada pieza celebra la diversidad de cuerpos, resaltando su belleza con cortes pensados para todas. Me emociona ver en pasarela una moda que empodera y no encasilla. La ovación final lo confirma: este es un desfile que deja huella. Las capas ligeras de organza, los tonos ligeros que se funden en la piel y los volantes sutiles crean una estética casi onírica. Hay un halo de misterio en el aire, como si las modelos fueran ninfas modernas emergiendo de un bosque encantado.

SÁBADO, 15 DE FEBRERO

El último día de esta aventura comienza en Wow Concept, un espacio que ya de por sí es una experiencia sensorial. Aquí, Bibencia nos transporta a un universo de ensueño con Casa de Muñecas. La delicadeza se apodera de la pasarela con encajes, gasas y satenes que evocan nostalgia y ternura. Roberto Montes nos abre la puerta a su mundo, uno donde la moda es una cápsula de recuerdos e ilusiones, acompañado de un quinteto de violines perfecto.

El maquillaje y el peinado refuerzan esa estética soñadora: piel luminosa, tonos neutros y ligeras ondulaciones que recuerdan a las muñecas antiguas traídas al presente. Me dejo llevar por esta atmósfera poética, y cuando el desfile termina, me invade esa sensación agridulce de quien ha vivido algo hermoso y no quiere que acabe.

Madrid es Moda ha sido más que un evento: ha sido un viaje. Un recorrido por la creatividad, por el talento de diseñadores que entienden que la moda no es solo ropa, sino una forma de expresión. Cada desfile ha contado una historia, cada prenda ha sido un capítulo de un libro que se vive con los sentidos.

Y mientras me alejo de la última pasarela, con la ciudad extendiéndose ante mí, sé que estas imágenes, estos momentos y estas emociones quedarán grabadas en mi memoria. Porque la moda es arte, pero, sobre todo, es emoción. Y Madrid, una vez más, lo ha demostrado.