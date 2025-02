La jueza señala que las muertes de la DANA eran "evitables" y que la emergencia competía a la Generalitat valenciana

La jueza de la DANA señala en varios autos notificados ayer que "los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí". También que "el nivel de alerta que se mantuvo en todo momento no conllevaba la asunción de la emergencia por la Administración Central". La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja sigue adelante con la investigación por las 227 víctimas mortales y las lesiones a dos personas provocadas por las barrancadas del Poyo y Pozalet-Saleta y la riada del Magro.

Una de las claves para la instructora, según se desprende de sus escritos, es por qué el mensaje a través del Es Alert se demoró tres horas desde que el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado) se convocó a las 15 horas, se constituyó a las 17 horas y se remitió el mensaje a las 20.11 horas.

"El objeto de la investigación se ha de centrar en la palmaria ausencia de avisos a la población que no pudo tomar ninguna medida para protegerse (....) La evitabilidad del abrumador número de fallecimientos", asegura la magistrada. Así lo han manifestado las familias de los fallecidos y testigos. "Constituye -señala- una constante en las declaraciones de los familiares y testigos la constatación del aviso notablemente tardío, el consejo de evitar desplazamientos en el SMS de alerta fue las 20:11, y errado en su contenido, muchas de las víctimas fallecieron sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje, o simplemente por encontrarse en la vía pública. En definitiva, los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí".

La lámina de inundación que provocaron los barrancos de Poyo y Pozalet Saleta a las 20.10 horas, un minuto antes de que llegara el Es Alert. / Francisco Vallés Morán

"Si concurrió otra autoridad"

De ahí la insistencia de la magistrada en preguntar a la Generalitat valenciana sobre las horas previas al envío del es Alert y cómo y de qué manera se decidió y se envió. "Requiérase a la Conselleria de Interior y Emergencias al objeto de que informe, de forma sucinta, si concurrió alguna otra autoridad al Cecopi previamente a la remisión del mencionado mensaje de alerta a las 20:11 horas del 29 de octubre de 2024, más allá de la relación de 29 personas y organismos, y se integró en el mismo". No se cita en ningún momento, pero esta otra "autoridad" sería el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que no se incorporó al Cecopi hasta las 19.30 horas y al que la Generalitat no menciona en la información remitida al juzgado.

Una petición que llega después de recibirla semana pasada el escrito de la subdirección general de Emergencias de la Generalitat, en el que se detallaba la composición del Cecopi y los funcionarios que finalmente escribieron y validaron el informe de alerta a las 20.11 que llegó con toda l’Horta Sud ya inundada.

Un escrito en el que Emergencias ponía el acento en la presencia de organismos estatales y destacaba que el Cecopi tenía un "comité de dirección" que, según los protocolos, presidía la Conselleria de Interior y Justicia, Salomé Pradas. Aunque la Generalitat también introducía que en este comité de dirección estaba presente la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. La instructora da tres días hábiles de plazo a la Generalitat para que conteste a este nuevo requerimiento.

Sobre la competencia de la emergencia, la magistrada se pronuncia en respuesta a la petición de Podemos, personados como acusación popular, que ha pedido una batería de diligencias. Entre otras, reclamar a la dirección general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior informe sobre sus actuaciones del 29-O. La magistrada pide a Podemos que refiera el nexo entre este organismo y "los hechos objeto de la investigación". Yañade, al hilo de esta petición, que "el nivel de alerta que se mantuvo en todo momento no conllevaba la asunción de la emergencia por la Administración Central".