A salvo del fentanilo: por qué no se extiende aún en España la droga que es epidemia en EEUU

El equipo del inspector jefe Francisco González, de la unidad contra el crimen organizado especializada en drogas de la Policía Nacional en Madrid, corrobora con la cabeza cuando éste responde a si han visto fentanilo por algún sitio, en trapicheos callejeros, registros o cocinas de narcos. “No lo hay, nadie lo quiere”, dice, y abunda en la explicación: “Aquí hay una sanidad responsable”. Es curiosa la coincidencia con lo que contesta uno de sus compañeros en Málaga para explicarlo: “Aquí hay sanidad pública”, dice.

Para ambos, la dispensación de opiáceos rigurosamente controlada en el Sistema Nacional de Salud contribuye a que en el narcomercado español esté ausente de momento la droga que en Estados Unidos provoca una epidemia de sobredosis (70.000 muertos al año), desde que se quiso cortar de golpe el elevado consumo de opioides: los adictos se lanzaron a una búsqueda clandestina y los carteles mexicanos percibieron la oportunidad de negocio.

Aparecen rastros de fentanilo en análisis practicados a población drogodependiente, sobre todo en Canarias, pero la sustancia no está generalizada en el mercado español, según los expertos, porque no se percibe la principal señal de alarma: no llegan sobredosis a los sistemas de emergencias, no hay muertos ni intoxicados graves.

Baja demanda

No siempre, en el mundo de las drogas, la estadística refrenda a la calle, pero en este caso coinciden policías, expertos y demoscópicos.

En la última Encuesta sobre Alcohol y Drogas EDADES del Plan Nacional sobre Drogas aparece el fentanilo, pero como opción residual entre los “analgésicos opioides”. Su prevalencia es del 5,5% entre la población que ha consumido alguna vez este tipo de sustancias (dato de 2024) frente a un 56% que ha tomado codeína y un 37% que consiguió y consumió Tramadol. Sobre la población española de entre 15 y 64 años, la prevalencia es del 0,3%.

En la Estadística Nacional sobre Drogas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) las incautaciones en el periodo 2022-2023 han caído un 96,19%, hasta unos exiguos dos gramos. Hay fentanilo en las farmacias, se trapichea con 'blisters' en los centros penitenciarios y aparece en la composición de algunas pastillas, pero no hay una fuerte demanda que rompiera su buen recaudo.

Miembros de la Guardia Nacional de México patrullan en la frontera con Estados Unidos para impedir el paso de fentanilo. / Luis Torres EFE

Las fuentes policiales mencionadas explican que no se pide como sustancia recreativa, ni tampoco para evasión de policonsumidores viejos. “No es una droga para fiestas, sino para viajes que dejan KO, peor que la heroína. Eso a la juventud no le parece divertido”, explica una de esas fuentes policiales desde la Costa del Sol. Hoy en las fiestas es imbatible la opción de la 'tusi', o cocaína rosa, el éxtasis y las distintas anfetaminas conocidas como 'speed'.

Miedo en Europa

Los principales observatorios de las drogas y las adicciones en España reseñan la ausencia en los circuitos clandestinos de venta, pero no en el consumo farmacéutico reglado. Energy Control, principal entidad observadora, asegura en sus último informe, de 2023: “A la luz de los datos disponibles, no podemos afirmar que el fentanilo haya entrado en los mercados de drogas en España”. En este país “la práctica totalidad del consumo de analgésicos opioides se circunscribe a la prescripción facultativa, especialmente en casos de dolor agudo, crónico o tras una intervención quirúrgica”.

En otros puntos de Europa se ha detectado una opción más dura de analgésico sintético, los isotonitazenos, o “nitas”, que se han cobrado dos centenares de vidas en Estados Unidos y el norte de la UE. En las repúblicas bálticas sus policías le calculan un valor de mercado de 100.000 euros el kilo ya en la calle.

Bajo la apariencia de un cargamento de oxicodona, el pasado 3 de febrero se interceptó un envío en Lisboa, y las autoridades policiales portuguesas dieron una alerta.

Europol

No obstante, en la UE aún se considera un peligro mayor al fentanilo. En cada legislatura del Parlamento Europeo menudean preguntas emitidas por diputados del Este o de los países nórdicos sobre el potencial del fentanilo. La última, del rumano del Partido Popular Europeo Ioan-Rareş Bogdan.

En su exposición a la Comisión Europea, de octubre pasado, argumenta: “Las advertencias emitidas por la Comisión y el (anterior) secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, sobre el peligro de no controlar el consumo de fentanilo están lejos de ser infundadas (…) En Europa, el fentanilo se puede comprar en el mercado negro en forma de aerosoles nasales, gotas, pastillas, caramelos, polvos o soluciones inyectables, pero la sustancia a menudo se combina con heroína, cocaína o MDMA”.

Lo dice para acto seguido instar a la Comisión a llamar a Beijing, “teniendo en cuenta que China es uno de los mayores productores mundiales de fentanilo”.

Atención pública a adictos a la heroína

Hay otra razón que le cierra el paso de momento al fentanilo en España: su público objetivo está bajo cuidados públicos. En España hay cerca de 60.000 personas adictas a la heroína –datos del observatorio Episteme Social– que podrían ser clientes para esta sustancia si les surgiera la necesidad, pero hay también un amplio sistema de atención psicosocial y sanitaria, asevera un estudio presentado por esa entidad en junio pasado.

Además, el fentanilo podría no interesar al narco europeo por su letalidad: mata por toxicidad y necrosis en poco tiempo, y no es bueno para el negocio perder tan pronto a los clientes.

Pero puede ser solo cuestión de tiempo su irrupción. A los traficantes no les deja de interesar esta sustancia por tres razones. La primera es la potencia: la modalidad carfentanilo es 10.000 veces más fuerte que la morfina. Rentabilidad: de un paquete como un sobrecillo de azúcar se sacan 100 dosis, que se podría vender a 3 euros. Y ocultabilidad: se pueden enviar cientos de cristales de fentanilo en una carta normal de correos.

Por eso, Europol mantiene desde 2019 una campaña de alerta pública. En redes sociales advierten: “Algunos de sus derivados son 1.000 veces más potentes que la heroína, lo que aumenta enormemente el riesgo de sobredosis. En Europol luchamos contra esta droga del infierno".

Suscríbete para seguir leyendo