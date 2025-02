"Salí a hacer senderismo, me picó una garrapata y cogí la enfermedad de Lyme"

Laura Latorre Monfort salió en 2020 a hacer senderismo. Una garrapata le picó y contrajo la enfermedad de Lyme. Residente en Navarrés (Valencia), quiere dar visibilidad a su experiencia tras superar la infección bacteriana: "Salí como otras veces. Llevaba un pañuelo en la cabeza y se supone que la garrapata se quedó ahí. Me entró por el lado de la oreja, detrás del pelo. Todo el mundo piensa en garrapatas grandes de perro, pero no es así, está era pequeña, parecía una peca o una cabeza de alfiler. Empecé a tener síntomas un día después".

"Fueron pasando los días y todo fue a peor. Hasta el octavo día no me mandaron al hospital. Tuve problemas de garganta, no podía tragar... también sufrí dolor muscular y articular; superé como cuatro gripes seguidas. Luego, vinieron los síntomas neurológicos, ya que se me dormía la cara y tenía como un corazón latiéndome en la oreja. Se me fueron añadiendo síntomas extraños. No era nada normal", prosigue la afectada. Todo se complicó por la pandemia:"Ya estábamos con el Covid y empezaron a cerrar países. Casi que no me querían visitar los médicos. Empecé a buscar por internet y encontré a dos personas igual. Al tercer día la zona de la picadura dolía mucho. No todas son portadoras, pero sí hay muchas".

"Yo no tengo ningún registro oficial que diga que pasé la enfermedad de Lyme. En tres días me visitaron como unos cinco médicos. Ninguno supo lo que tenía. Yo sí sabía que me había picado una garrapata. Fue en el hospital cuando un facultativo me comentó que creía que tenía Lyme", expuso.

Sin embargo, las pruebas dieron negativo varias veces: "Me hizo un análisis y dio negativo. Con el tiempo, ves que los análisis no valen para mucho con esta enfermedad. Me dio tratamiento antibiótico y los síntomas parecía que remitían. Pero tardé casi ocho meses en recuperarme del todo. Tuve fatiga extrema, volvía al hospital, se me necrosó la herida y me tuvieron que hacer curas", prosiguió la residente en Navarrés.

Curación en fase temprana

Laura Latorre ha superado la enfermedad de Lyme. Y puede contarlo. Pero todos los casos no son iguales: "Yo he tenido mucha suerte, la verdad. Esta enfermedad solo se cura en fase temprana. Ven la garrapata y te dan solución, pero hay veces que la bacteria tarda años en salir. Es una enfermedad llamada emergente, zoonótica. Lo que queremos es visibilizar la situación, dar a conocer que hay más gente afectada de la que Sanidad dice. No hay recuentos reales de enfermos. Yo, por ejemplo, di negativo en dos análisis y no estoy en las estadísticas. Me dieron la baja por curas de la picadura de la garrapata en la cabeza", relata.

Laura forma parte de la asociación Alce, formada por afectados por Lyme crónico: "Hacemos diferentes campañas y somos más de 900 en España que sabemos que hemos tenido o tenemos Lyme. El problema es que debes tener un análisis concreto, que ahora solo se puede hacer en Barcelona o Madrid. Antes, te tenías que fuera de España. Es una enfermedad de toda la vida, que empezó en 1975 en Estados Unidos. Allí hay medio millón de afectados, por 850.000 en Europa. Sanidad Pública que en España dicen 150 casos al año, eso no coge por ningún lado, la verdad."". "A mí me infectó una garrapata, pero también puede ser portador un chinche o un mosquito. El otro día me llamó un chico que se había infectado por una avispa. Hay que ir con cuidado", apostilló Laura Latorre.