Estas son las ventajas y desventajas de todos los supermercados de Mallorca

Ir de compras por Mallorca no es sólo ir de compras. Ya sea la flexibilidad de horarios, la oferta, los precios u otros aspectos hacen que ir de compras sea algo especial: Cada una de las grandes cadenas puntúa con diferentes aspectos. En cambio, faltan algunas cosas. Una lista no exhaustiva de las ventajas y desventajas de los supermercados , aunque no todas las observaciones son necesariamente aplicables a cada sucursal de la cadena.

Los pros de ir al Mercadona

Los rincones con mesas, sillas y un microondas donde calentar la comida se han incorporado recientemente a la cadena española de supermercados. Tanto si se trata de un trozo de tortilla, pizza o croquetas como de patatas fritas, los precios de los bocadillos y platos de la gama recién preparados son razonables. Además, casi siempre hay un mostrador con pescado y marisco fresco. Los celíacos encontrarán una amplia selección de productos sin gluten. Muy de vez en cuando hay descuentos en productos frescos a punto de caducar. Suele haber cajas a la entrada y a la salida, por lo que los clientes están bien distribuidos. Sólo se forman colas en las horas punta. En las tiendas Mercadona más modernas, las barreras de aire de la entrada hacen un trabajo ejemplar para evitar el calor o el frío.

Clientes en un Mercadona de Madrid. / Efe

Las contras de los productos de Hacendado

No hay productos ecológicos. Además, los productos locales no están suficientemente etiquetados. Al menos la caja verde del puesto de pescado y marisco fresco indica que los productos proceden de la lonja del puerto. Los de la caja azul, en cambio, proceden de piscifactorías. La mercancía llega a todos los supermercados Mercadona de la misma manera. Las cintas transportadoras de las cajas son muy cortas, así que hay que darse prisa para guardar la compra. En Mercadona no encontrarás un separador al final como en otras cadenas. Tampoco hay autocajas. Los clientes también están limitados en cuanto a horarios. Las tiendas de la cadena sólo abren de lunes a sábado. Los días festivos, las puertas también están cerradas en las zonas turísticas.

Ventajas y desventajas de comprar en Eroski

La cadena vasca ofrece una tarjeta y una app de fidelización, con las que puedes ahorrar dinero si compras con regularidad. También hay muchos productos de marca, como aceite de oliva y pasta. Dependiendo del tamaño de la tienda, los clientes encontrarán un mostrador de carnicería y/o otro de marisco y pescado. La considerable selección de productos locales es fácilmente reconocible por el símbolo de la bandera. La cadena también destaca por su sección de bebidas espirituosas. Además, la mayoría de los productos están etiquetados en todos los idiomas del país. Algunas tiendas abren los días festivos y los domingos (al menos medio día).

El nuevo supermercado franquiciado de Eroski en Palma / Eroski

En comparación con los supermercados de descuento, los productos suelen ser bastante más caros. Además, la exposición de frutas y verduras no suele ser muy atractiva. Los códigos de descuento que se entregan en la caja a los consumidores con tarjeta de cliente tampoco son muy respetuosos con el medio ambiente. Además, esto ralentiza las operaciones.

Los puntos fuertes de Aldi

Aldi ofrece muchos productos conocidos de Alemania, aunque la selección de otros artículos también depara sorpresas, como frutas exóticas o conservas de pescado. Hay descuentos en productos que caducan pronto. Al igual que Lidl, Aldi también ofrece plantas y un bazar con juguetes para niños, artículos para el hogar y ropa. A excepción de los anuncios («Así de fácil, así de Aldi»), la música es en general agradable y el interior es moderno y atractivo. Además, incluso en horas punta, está mucho menos concurrido que en Lidl, por ejemplo. Algunas tiendas tienen carritos de la compra para los niños. Algunos supermercados también abren los domingos y festivos.

Tienda de Aldi / ALDI

Los puntos débiles de Aldi

Se podría mejorar: No hay app ni descuentos para clientes habituales. Tampoco hay cajeros automáticos. La selección de productos es reducida y los precios suelen ser más altos que los del competidor alemán.

¿Merece la pena Lidl?

Se encuentra bien: Hay una app que permite ahorrar dinero en determinados productos porque están de oferta para clientes Lidl Plus o porque puedes activar un cupón. La aplicación también guarda los recibos digitalmente. En general, Lidl destaca por sus precios comparativamente favorables. Además de productos conocidos en Alemania, Lidl también ofrece descuentos en artículos a punto de caducar. Lidl dona lo que no vende al proyecto alimentario «Comida para todos». Periódicamente se organizan semanas de ofertas especiales. Hay una pequeña gama de productos ecológicos. También es fácil reconocer las frutas y verduras locales. Hay cajeros automáticos.

d4bba6f1 ebb4 4090 8bc5 b41c2347568e 16 9 discover aspect ratio default 0 / Una tienda de Lidl

¿Por qué no hay que ir?

Sólo hay unos pocos productos mallorquines. Debido a los precios más bajos, el volumen de clientes es casi siempre alto y suele haber largas colas. Además, los empleados están abasteciéndose las veinticuatro horas del día. Hay que abrirse paso.

Lo más positivo y negativo de Carrefour

La selección de productos, incluidos los sin gluten y veganos, en las tiendas de la cadena francesa es muy amplia. Muchos están disponibles en grandes cantidades, como la harina en sacos de 5 kilos o el aceite de oliva en botes de 5 litros. Los productos de esta cadena, como el queso, están claramente etiquetados. Dependiendo del tamaño de la tienda, también hay un mostrador con productos delicatessen, jamón, carne y pescado, así como platos preparados. Otra ventaja: además de alimentos, también se pueden comprar zapatos, ropa, comida para perros, electrodomésticos, ropa de cama, libros, bicicletas o cosas para el coche. Hay pequeños carritos de la compra para los niños. Las cajas se dividen en autocajas y cajas para clientes con cestas pequeñas. Todos los demás pueden hacer cola en la fila única. Los pasillos no son tan largos como en Alcampo, por lo que resultan más confusos. Además, los carteles de los pasillos le indican qué productos están disponibles allí.

Aun así, casi siempre hay mucho más movimiento que en Alcampo, por ejemplo. La sección de alimentación está especialmente concurrida. A veces hay largas colas en las cajas. Los consumidores que vienen con poca frecuencia y sólo necesitan unos pocos artículos tienen que pedir ayuda al personal.

Carritos de la compra con el logo de supermercados Carrefour / EFE

Lo mejor de Alcampo

Puedes buscar gangas en el departamento de 1 euro justo a la entrada. Aquí también puedes hacer varios recados a la vez. Desde televisores hasta artículos de papelería, plantas, ropa y comida, hay casi de todo. También hay una panadería propia, una pescadería y varios mostradores de carnicería. El comedor adyacente al bistró es espacioso. Ya sean productos veganos, vegetarianos, ecológicos o internacionales: Hay de todo. En Alcampo también se pueden encontrar frutas exóticas como pitayas. Hay carritos de la compra con sillas para bebés, autocajas y carritos para embarazadas, ancianos o discapacitados. Después o antes, puede comprar en las tiendas de los alrededores del centro comercial. El centro también abre los domingos y festivos.

Estantes de un supermercado con productos Auchan, marca blanca de Alcampo. / Ferran Nadeu

¿En que podría Alcampo mejorar?

No sólo los precios son más altos, también lo es el nivel de ruido. Hay una sobrecarga sensorial. Se corre el riesgo de dar vueltas en lugar de encontrar rápidamente lo que se busca. Y si no compras nada, tienes que volver hasta la entrada.

