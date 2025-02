El rojo es el nuevo negro

Darlings! Murphy Brown al habla. ¿Sabían que en este 2025 nos visita una serpiente? Y no, no se alarmen, no me refiero a mí ya conocida ami-enemiga (otro día hablamos de ella), me refiero a la Serpiente de Madera del año nuevo chino.

Me cuentan mis fuentes (esas que nunca fallan) que este animal tan sofisticado viene acompañado del elemento madera, lo que significa que tendremos un año perfecto para crecer, renovarnos y, por qué no, reinventarnos. ¡Como si necesitáramos excusas para un cambio de armario!

Y hablando de celebraciones, ¡qué manera de dar la bienvenida al año 4723! Nuestra isla se ha vestido de rojo y dorado, y los restaurantes asiáticos están más concurridos que las rebajas de enero. Incluso he visto a más de un conocido empresario mallorquín estudiando feng shui. La fusión cultural en su máximo esplendor.

¿Mi consejo para este año? Dejen que la sabiduría de la Serpiente les guíe (y créanme, de sabiduría serpenteante sé un rato) ¡y no olviden llevar un toque de rojo en su outfit! Es lo que manda la tradición, queridos.

Mientras tanto como no podía ser de otra manera, ahí voy, rauda y veloz, a contarles todo lo que hemos visto y vivido serpenteando de sarao en sarao.

¡Vamos allá!

1 GPRO Valparaíso: portal mallorquín al Nuevo Año Chino.

El Hotel GPRO Valparaíso se transformó en un rincón del lejano oriente para dar la bienvenida al Año de la Serpiente de Madera, que según el horóscopo chino promete sabiduría y transformación. La celebración reunió a la sociedad palmesana en una velada que fusionó tradición y elegancia.

El salón principal del hotel se vistió con los característicos tonos rojos y dorados, mientras el aroma de la gastronomía asiática más selecta inundaba cada rincón. Los invitados, copa de vino en mano, se dejaron seducir por las demostraciones de danzas y música tradicionales que amenizaron la noche.

Entre los asistentes se pudo ver a rostros conocidos del mundo empresarial y social de la isla, quienes no quisieron perderse este inicio del año 4723 del calendario chino.

Una celebración que confirma al GPRO Valparaíso como uno de los espacios preferidos para los encuentros más exclusivos de nuestra sociedad. Brindemos por muchos años más.

2 Joan Guaita: cuatro décadas de pasión por el arte.

La Capella del Centre Cultural la Misericòrdia se engalanó como nunca para celebrar uno de esos momentos que nos hacen sentir especialmente orgullosos de nuestra isla: la inauguración de Arxiu sentimental de Joan Guaita: 40 anys en el món de l’art.

El siempre elegante Joan Guaita, un personaje imprescindible de nuestra sociedad y que ha marcado el rumbo del arte en Mallorca durante cuatro décadas, abrió las puertas de su corazón en forma de exposición. Una velada mágica donde la crème de la crème cultural mallorquina se fundió en un caluroso abrazo para celebrar la trayectoria de quien tanto ha dado al mundo del arte.

Las históricas paredes de la Capella acogieron una muestra que es mucho más que una exposición: es el testimonio de amor de Guaita por el arte y los artistas. Una celebración íntima y a la vez grandiosa, donde cada rincón respiraba ese encanto especial que solo los grandes acontecimientos saben crear. ¡Sin duda, una noche para guardar en el corazón!

3 De cóctel en cóctel: Mallorca triunfa en el selecto círculo gastronómico.

Las últimas novedades del circuito gourmet más exclusivo, trae gran cantidad de buenas nuevas, lo que no es novedad es que nuestra isla está dando muchísimo que hablar. Y es que Mallorca, se ha convertido en la auténtica revelación de la temporada en los eventos más distinguidos del panorama gastronómico.

¿Se imaginan encontrarse con la flor y nata de la alta cocina degustando nuestro aceite de oliva DO? Pues así ha sido. Madrid Fusión, Barcelona Wine Week y HORECA han sido testigos de cómo nuestros productos mallorquines saben conquistar los paladares más exquisitos. Los vinos de Pla i Llevant y Binissalem, ¡qué maravilla!, han sido las estrellas indiscutibles de las catas más selectas.

Y hablemos de nuestra sobrasada, ese manjar que ha conseguido que más de un chef internacional suspire por incluirla en sus menús. ¡Ni les cuento la sensación que ha causado el tomate de ramillet! La isla, queridos amigos, está atrayendo a un turismo tan sofisticado como nuestros productos. Ya no solo vienen por nuestras calas, sino por nuestra exquisita gastronomía.

¿Y saben qué es lo mejor? Que este nuevo visitante, tan chic, tan cosmopolita, está descubriendo que Mallorca es mucho más que sol y playa. Es cultura, es tradición, es sabor... ¡y del bueno!