Este es el restaurante con estrella Michelin más barato de Mallorca: un menú degustación en pleno centro de Palma

Cuando pensamos en ese momento de esparcimiento y desconexión, una vez aparcadas las responsabilidades de la semana, salir a comer o cenar a un restaurante sigue siendo el plan por excelencia. No parece casualidad en uno de los países con la gastronomía más prestigiosa del mundo. Si además se trata de una ocasión especial, no solo nos conformamos con sentarnos alrededor de una mesa a disfrutar y saborear, sino que queremos darnos un buen homenaje, y aquí es cuando entra en juego el equilibrio, no siempre sencillo de encontrar, entre calidad y precio.

Al leer estrella Michelín, sabemos que encontraremos un producto exquisito, un servicio impecable y un buen de ambiente, pero también una cuenta más elevada de lo normal. Sin embargo, podemos encontrar algunos restaurantes premiados en estas guías con menús de degustación a precios más asequibles.

Es el caso del restaurante DINS Santi Taura, situado en la plaza de Llorenç Villalonga de Palma, a pocos metros de la Catedral, que ofrece un menú degustación, el Menú Origens, por 115 euros y que es servido personalmente por el reconocido cocinero mallorquín. Basado en la cocina tradicional de las islas y elaborado con ingredientes locales y de temporada, cuenta con dos Soles Repsol y una estrella Michelin desde el año 2020. No solo la calidad de sus platos y su ubicación hacen de este restaurante el lugar idóneo para gozar de la experiencia Estrella Michelín, sino que los comensales tienen además la posibilidad de ver e interactuar con Santi Taura y su equipo mientras elaboran cada plato.