El diseño hecho en Baleares brillará en la Mercedes-Benz Fashion Talent

La creatividad balear tiene la oportunidad de brillar en la nueva edición del premio Mercedes-Benz Fashion Talent a la mejor colección emergente. Lis Domínguez e Ismael Aguilar Bonet, ambos nacidos en Ibiza, optan al galardón que tiene como objetivo dar visibilidad a los nuevos diseñadores.

Alineo Studio, la marca de Lis Domínguez, surge en 2021, resultado de su proyecto de final de carrera. Un año más tarde, la diseñadora se alzó con el premio Art Jove con Affair SS22. En 2024 obtuvo el Allianz EGO Confidence in Fashion, un premio que le abrió la puerta a participar en la Mercedes-Benz Fashion Talent, donde presentará Mermaid Madrid. «Va a ser una experiencia inmersiva gracias a la iluminación y las visuales, con prendas con mucho movimiento que quedan muy bien en pasarela», dice Domínguez. La colección, inspirada en el mundo de las sirenas, refleja cómo el proceso de adaptación a realidades que nos son ajenas permiten redescubrirnos de formas inéditas.

Lis Domínguez presentará ‘Mermaid Madrid’, una coleción inspirada en el mundo mágico de las sirenas. / Mercedes-Benz Fashion Talent

Después de vivir un año «increíble» a nivel profesional la joven diseñadora, que ha decidido quedarse en Mallorca como un acto «casi reivindicativo», recoge los frutos de su trabajo. Los reconocimientos la están ayudando a darse a conocer, pero sobre todo a «confiar en mi proyecto y en mi propio código». Un código que ha compartido con cantantes como Nathy Peluso y Lola Índigo, la actriz Esther Expósito, o la presentadora Lorena Castell; que han lucido sus diseños en actuaciones, alfombras rojas o apariciones en televisión.

Domínguez define su estilo como muy femenino al tiempo que agénero e inclusivo: «Alineo es un espacio donde expresarse y sentirse seguro de uno mismo. Detrás de lo estético hay un mensaje personal». La estética mágica del mundo de las sirenas es la seña de identidad de Domínguez que en sus creaciones utiliza tintes y estampados propios, licras y tejidos elásticos que se adaptan a diferentes tipo de cuerpos; y volantes y flecos que estilizan la figura.

Ismael Aguilar Bonet ultima «sin presión» los detalles de la colección What do you dance to? que mostrará en la Mercedes-Benz Fashion Talent. El diseñador ha realizado en solitario todo el proceso, «una locura» que comenzó en octubre y que culminará con el desfile. «Que haya gente a la que admires que te dé su feedback es positivo. Si gano, será divino, pero no es mi prioridad. Es un paso más en todo lo que estoy haciendo», reflexiona Bonet sobre su participación en el certamen.

Ismael Bonet utilizará un resumen de sus códigos en la colección ‘What do you dance to?’. / Mercedes-Benz Fashion Talent

Confiesa que su proceso creativo va al revés de los modos tradicionales. Trabaja desde la intuición, aprovechando lo que tiene alrededor y conceptualizando una vez que ya ha dado forma a sus diseños. «Aunque ya llevo un tiempo trabajando, esta colección será mi carta de presentación, es la primera vez que lo veo más oficial», argumenta. El diseñador presentará en Madrid un resumen de los códigos que ha estado utilizando, incorporando todo lo aprendido al trabajar con artistas como Bad Gyal, Emilia o las británicas Flo.

La noche y la cultura club de la que ha sido testigo en Ibiza han sido una fuente inagotable de inspiración para Bonet. El diseñador utiliza líneas simples, mucho trabajo a mano, pedrería bordada, aplicación de cristales, cuero y telas brillantes para crear piezas muy pequeñas como faldas y tops que son el resultado de aprovechar cualquier retal. «Me encuentro muy cómodo haciendo cosas con lo que ya tengo. Confío en el instinto y luego todo encaja», resume. Sobre la pasarela de Madrid se decantará por el «menos es más», con una «puesta en escena minimalista en la que la ropa habla por sí sola, con un show de luces sincronizado que encaje perfecto».

