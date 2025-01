De 10.000 euros a facturar 10 millones en cuatro años: así revoluciona la industria del calzado este joven mallorquín

No es casualidad que tanto el rey Felipe VI como sus hijas o Richard Gere hayan elegido la comodidad del calzado Yuccs para varios de sus compromisos en este año que ya termina. Una elección que no sorprende dado que el apoyo de los reyes de España al talento MADE IN SPAIN y a los jóvenes que están detrás de estos proyectos siempre ha sido una de sus prioridades.

De ahí que Yuccs se haya hecho un hueco en el zapatero real por su calidad, diseño, comodidad e innovación. Nacida en 2019, la firma la crea Pablo Mas, un mallorquín de 29 años que sueña con revolucionar el sector del calzado. A pesar de su juventud, tiene claro que busca crear un producto único y, para ello, incorpora lana merina (material que tiempo atrás era considerado oro en España) en la fabricación de sus diseños.

Yuccs se haya hecho un hueco en el zapatero real por su calidad, diseño, comodidad e innovación. / .

Sin miedo a nada y con una inversión de 10.000 euros, Mas apostó por cambiar la industria hacia una nueva categoría inspirada, únicamente, en materiales naturales premium. Aunar el respeto al medio ambiente y la comodidad fueron las máximas que se marcó como guías y que lo han llevado a lo más alto. Las matemáticas no engañan y la firma cerro 2024 con una facturación de 10 millones de euros.

Un espectacular crecimiento exponencial basado en el trabajo duro

Compromiso local, máxima comodidad e innovación natural componen los tres pilares básicos en los que se sostiene, apoya y crece esta marca española. En tan solo cuatro años, sus números de negocio han crecido como la espuma gracias a la importante inversión en investigación y desarrollo de nuevos materiales naturales por parte de su división de I+D.

La innovación en Yuccs es fundamental ya que la marca busca cubrir las necesidades de todos y cada uno de sus clientes, y por supuesto de sus futuros compradores. Ejemplo de su compromiso con este desarrollo y búsqueda constante es su nuevo material incorporado a sus diseños: la piel de uva.

Un calzado que da la auténtica campanada

Y hablando de uvas, este fin de año 2024 Yuccs no solo celebra una facturación de 10 millones, sino también con varias aperturas de tiendas propias a lo largo y ancho del territorio nacional.

Madrid (Goya, 27), Barcelona (Rambla de Catalunya, 77) y Palma de Mallorca (Jaime III-7) y Bilbao (Ercilla 34) ya cuentan con su propio espacio Yuccs. Sin olvidar que la firma sigue diversificando sus diseños para hombre y mujer y continúa apostando por la comodidad en toda su gama de productos con la innovación como bandera.

Interior de la tienda Yuccs en Madrid situada en Goya, 27. / .

Un futuro prometedor: bolsos, ropa y mucho más calzado

2025 llega cargado de sorpresas en el universo Yuccs. Si en cuatro años la firma ha conseguido lo que parecía imposible, el nuevo año traerá unas previsiones de lo más ambiciosas que dimensionarán la marca con el lanzamiento de la línea de niños, colección de ropa de punto de lana merina y bolsos.

Aunque la marca ya está presente fuera de nuestras fronteras gracias a su tienda online, su plan de expansión internacional pasa por firmar acuerdos comerciales en Francia y Alemania, donde también venderá online dentro de un plan de presencia digital en los principales mercados europeos.

Yuccs utiliza materiales naturales premium para la fabricación de su calzado. / .

