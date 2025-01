La Justicia archiva la causa por la muerte de Mamouth Bakhoum, el senegalés que se ahogó en el Guadalquivir

El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla dictó un auto el pasado jueves acordando el archivo provisional de la causa que investigaba la muerte de Mamouth Bakhoum, según confirman fuentes judiciales a El Correo de Andalucía. Este mantero de origen senegalés se ahogó en el Guadalquivir a finales de diciembre después de un largo "seguimiento" por parte de la Policía Local, según definió después el comisario. El caso se llevó ante la Justicia, que no ha visto indicios de delito en esta muerte.

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano", anuncia a este periódico Saliou Ndiaye, secretario general de la Asociación de Manteros, tras conocer la noticia adelantada por Diario de Sevilla. "No vamos a aceptar que el caso se quede archivado, eso seguro. Vamos a consultarlo con el Defensor del Pueblo Andaluz y otras entidades para ver qué podemos hacer ahora", aclara Ndiaye.

La comunidad senegalesa tiene prevista una manifestación por la muerte de Mamouth Bakhoum el próximo sábado. Según confirman fuentes de la organización, están pendientes solo de remitir a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla el recorrido exacto de la protesta.

Muerto tras "un seguimiento"

"No hubo una persecución, fue más bien un seguimiento", defendió el jefe de la Policía Local de Sevilla, Antonio Luis Moreno. Esta acción policial comenzó en la avenida de la Constitución y acabó a más de un kilómetro de distancia, frente al Muelle de Nueva York, donde perdió la vida este hombre de 43 años. "Cada 200 casos, todos sueltan la mercancía, pero él no dejó el hatillo en ningún momento", detalló Moreno el 30 de diciembre, un día después de los hechos.

Según este mando de la Policía Local, la reacción del Bakhoum mientras huía de los agentes fue "sorpresiva e incongruente". "Yo lo conocía mucho y sé que jamás se hubiera tirado al río", afirmó por su parte Mamour Mboup, amigo del vendedor ambulante fallecido. El propio Mboup descartó que lo hiciera por miedo a ser deportado ya que su compañero "conocía perfectamente cómo funciona el sistema".

"No me cuadra su reacción fue rarísima y no la entiendo porque él no es nuevo y ya lo ha pillado varias veces la Policía", explicó a este medio Ndemba, senegalés vecino de Sevilla y miembro de la Fundación Cepaim. Asimismo, Abdou, portavoz de la comunidad senegalesa en la ciudad, insistió en las primeras concentraciones en no dar por buena la versión oficial. "Somos pobres, pero no somos tontos", señaló este representante.

Después de un buen número de concentraciones, este sábado volverá a haber una nueva concentración en memoria de Mamouth Bakhoum. Si en las anteriores reclamaron una investigación judicial transparente, donde trascendieran los vídeos de los hechos, en esta ocasión el foco se centrará en reabrir una causa recién archivada de manera provisional por la Justicia.