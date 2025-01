La cita más esperada e inolvidable de febrero será el desfile de Madrid es Moda

Entre los más de 30 diseñadores y firmas que participan, destaco nombres como María Lafuente, que siempre sorprende con sus propuestas vanguardistas, Devota & Lomba, referentes en elegancia atemporal, y Maison Mesa, con su audacia y dramatismo. Además, viviré en directo el shooting de Marcos Luengo, el mago de la costura, una oportunidad de oro para ver la moda desde el proceso creativo hasta su impacto final.

Maison Mesa. / .

Pero MeM es mucho más que un desfile. Del 13 al 18 de febrero, Madrid se convertirá en una pasarela viva: desde exposiciones en galerías hasta presentaciones exclusivas en atelieres y hoteles de lujo. También apuesta por experiencias interactivas con su hub de actividades, un punto de encuentro donde podrás sumergirte en charlas, pop-ups y lanzamientos exclusivos. Porque aquí, más que observar, te convertirás en parte del proceso creativo. Todo esto bajo el lema ‘Florece la moda de autor’, un homenaje a los artesanos modernos y al movimiento slow fashion.

Marcos Luengo. / M. Branco

Para quienes aún no se han decidido, todavía estás a tiempo de sumarte a esta celebración única y disfrutar de la magia en vivo. Si no puedes asistir, no te preocupes: yo estaré allí para vivir cada momento y compartirlo con todos los detalles. Será un regalo para los sentidos y una oportunidad de conectar con la moda española de una forma única y cercana.

María Lafuente. / .

Louis Vuitton reinventa la moda masculina en París

En un momento donde las colaboraciones redefinen el arte de la moda, Pharrell Williams y Nigo han conseguido, una vez más, sorprendernos con su trabajo conjunto para Louis Vuitton Otoño-Invierno 2025 Menswear. Presentada en el Cour Carrée del Louvre durante la Paris Fashion Week, esta colección no solo marca un hito creativo, sino también una celebración de amistad y una comunión entre el streetwear, la sastrería y las raíces culturales japonesas.

Louis Vuitton reinventa la moda masculina en París / .

La influencia de Nigo y Pharrell se hace palpable desde el inicio. Inspirándose en archivos históricos, la colección transporta al espectador a un archivo de memorias culturales. Vitrinas cuidadosamente organizadas muestran elementos emblemáticos que narran la evolución de la moda masculina con un marcado énfasis en la esencia de Japón. Este viaje incluye el refinado bordado sashiko en mezclilla, el motivo de flor de cerezo en tonos rosa sakura y elementos tradicionales del rockabilly y las ceremonias del té, siempre reinventados a través de la mirada contemporánea de Louis Vuitton.

Louis Vuitton reinventa la moda masculina en París / .

En cuanto a la estética, los diseñadores han fusionado influencias del pasado y el presente con una ejecución impecable. Las chaquetas bomber satinadas y las sukajan con bordados capturan la esencia del streetwear, mientras que los trajes con detalles delicados rinden homenaje al dandismo clásico. El Damoflage y los jacquards inspirados en la cultura japonesa elevan las piezas, que trascienden lo práctico para convertirse en verdaderas obras de arte.

Louis Vuitton reinventa la moda masculina en París / .

No se quedan atrás los accesorios: desde bolsos y maletas adornados con motivos japoneses hasta las gafas LV Millionaires rediseñadas, cada elemento refleja una sensibilidad exquisita. Las siluetas oversize, los tonos pastel y los acabados impecables consolidan esta colección como un ejemplo perfecto de innovación con raíces firmemente plantadas en la historia.

Louis Vuitton reinventa la moda masculina en París / .