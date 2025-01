La OCB promueve un segundo recurso ante el Constitucional por la eliminación de la exigencia del catalán en la sanidad

La Obra Cultura Balear (OCB) ha promovido un segundo recurso ante el Tribunal Constitucional contra la eliminación de la exigencia del catalán para acceder a un puesto en la sanidad pública de Baleares, después de que ya hiciera lo propio en noviembre de 2023.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el recurso, que aún no ha sido presentado formalmente, será interpuesto por parte de los grupos parlamentarios socialista, plurinacional Sumar y mixto del Congreso de los Diputados. Además, la iniciativa cuenta con el apoyo de los diputados del PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Podemos en el Parlament.

En concreto, ha detallado la OCB, este segundo recurso va dirigido contra el decreto ley 5/2024, mediante el cual el Govern eliminó las enmiendas de Vox a la ley de simplificación administrativa que fueron aprobadas, por error, con el voto favorable del PP. Una de esas enmiendas contemplaba la eliminación del catalán como requisito para acceder a la función pública.

A juicio del presidente de la entidad cultural, Antoni Llabrés, la tramitación de este último decreto se realizó mediante una técnica "sumamente deficiente", lo que considera que puede beneficiarles ante el Constitucional. Una vez se presente el recurso, los magistrados deberán decidir si lo admiten a trámite.

Este mismo procedimiento lo llevó a cabo la OCB en noviembre de 2023, en este caso contra el decreto ley 5/2023 de medidas en el ámbito educativo y sanitarios, una de las primeras medidas tomadas por el Govern de Marga Prohens y que eliminaba la exigencia del catalán para acceder a un puesto en la sanidad pública. Este recurso fue admitido a trámite por providencia del Constitucional hace poco más de un año, aunque todavía no se ha resuelto.

Llabrés, en este contexto, ha aprovechado para recordar que un año y medio después de la eliminación de este requisito, la Conselleria de Salud no ha aportado datos que avalen que haya tenido una incidencia positiva. En concreto, el presidente de la OCB ha exigido conocer cuántos profesionales se han retenido y cuántos nuevos se han captado como consecuencia de no exigirles conocimientos de catalán.

Además, ha recordado que en 2023 la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos recibió 23 reclamaciones por supuestas vulneraciones de derechos lingüísticos en el ámbito sanitario. A éstas se le deberían sumar, a su juicio, las cursadas ante el servicio de atención al usuario del IbSalut y aquellas "ocultas" o en las que los perjudicados han desistido.