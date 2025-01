'El Defensor del Paciente' recibió en 2024 una media de 38 reclamaciones al día por mala praxis médica

La Asociación 'El Defensor del Paciente' ha publicado este lunes su Memoria 2024. A lo largo del pasado año, la asociación recibió en 2024 una media de 38 casos al día de reclamaciones por mala praxis médica, se detalla. "Lamentamos tener que informar de que el número de presuntas negligencias médicas sanitarias ha sufrido un descalabro hasta alcanzar cifras prepandemia", indica la entidad que, desglosa, ha recibido un total de 14.088 casos (2.017 más que en 2023), de los cuales 798 han sido con resultado de muerte (196 más que en 2023). "Somos conscientes de que son datos incómodos para la Administración Sanitaria, pero el entorno es así", resumen.

En el informe la entidad indica que recibió un total de 38 casos al día de mala praxis médica. Con todos estos datos, la asociación lamenta el "descalabro" y asegura que se han alcanzado "cifras prepandemia". Ponen el foco, entre otros, en los servicios de Urgencias de los hospitales: "con deficiencias similares durante repetidas etapas del año: pacientes hacinados por falta de espacio, insuficiente número de camas, horas de espera hasta recibir asistencia, colapso brutal, …", detallan.

Los casos más habituales que se han producido por mala praxis, especifica la memoria, son "intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias y retrasos en ambulancias". Se destaca, también, que la principal razón se debe "al error de diagnóstico y la pérdida de oportunidad terapéutica".

Por orden descendente, las comunidades autónomas con más denuncias por negligencias son: Madrid (3.811 Casos); Andalucía (2.509); Cataluña (1.783); Comunidad Valenciana (992); Castilla y León (812); Galicia (746); Castilla-La Mancha (705); País Vasco (462); Murcia (454); Aragón (380); Canarias (307); Extremadura (290); Asturias (237); Cantabria (223); Baleares (201); Navarra (99); La Rioja (62), y Ceuta y Melilla (15).

Discapacidad

Desglosando por especialidad y proceso, la memoria de la asociación indica que "unos 108 bebés nacieron con alguna discapacidad, lo que supone 3 casos más respecto al año anterior, debido a partos llevados de forma inadecuada o con fórceps, causando secuelas como sufrimiento fetal, parálisis cerebral o braquial". Lo peor de este apartado, añaden, es que, en gran parte de estos casos, los ginecólogos no informan a los padres durante el embarazo de las malformaciones del feto y luego muchos bebés fallecen a las pocas horas de nacer por ser incompatibles con la vida", lamenta la asociación.

Asimismo, se han recibido 351 casos de personas que se sometieron a una intervención de Cirugía plástica, Reparadora y Estética, con resultado insatisfactorio. La cifra es superior en comparación con el año pasado, con un total de 65 casos más.

Se especifica, también que, en 2024, hubo 70 casos de personas afectadas por depilación láser. El Defensor del Paciente considera que este es un dato significativo, ya que es una técnica que durante los últimos años ha incrementado su práctica dentro de las cadenas de estética. "Algunas de ellas, utilizan láseres que no son de buena calidad, además de que el personal que realiza estos tratamientos, en muchos casos no son médicos, y, por lo tanto, no están cualificados a tal efecto", advierte.

Las Urgencias

La Memoria critica la situación de los servicios de Urgencias. Así, apunta a los diez hospitales que más reclamaciones han tenido de sus servicios de Urgencias por una gestión "deficiente", en los que "las plantillas de sus profesionales se encuentran en una situación de continuo malestar, estrés y agotamiento (tanto mental como físico)".

"Son servicios con deficiencias similares durante repetidas etapas del año: pacientes hacinados por falta de espacio, insuficiente número de camas, horas de espera hasta recibir asistencia, colapso brutal", explica la asociación. Además, se indica, 25 personas fallecieron en casos en los que tras avisar al 112, o bien no se envió una ambulancia al domicilio para trasladar al enfermo a un hospital, o bien en esos casos la respuesta fue tardía con más de una hora de retraso.

Por orden decreciente, los hospitales que cuentan con más denuncias por sus servicios de Urgencias son: el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (Santa Cruz de Tenerife); Hospital Universitario de Toledo; Complexo Hospitalario Universitario de Santiago; Hospital Universitario La Paz (Madrid); Hospital Universitari Vall d'Hebron (Barcelona); Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada); Complejo Hospitalario Universitario de Albacete; Hospital Universitari Son Espases (Palma de Mallorca); Complejo Hospitalario Regional Virgen del Rocío (Sevilla), y el Hospital Universitario San Pedro (Logroño).

Para garantizar una atención de calidad, la Asociación pide aumentar las partidas presupuestarias dedicadas a Sanidad en los Presupuestos Generales del Estado, diseñar un Plan Nacional de Sanidad que reduzca las desigualdades entre regiones, mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, optimizar las tareas administrativas y garantizar una distribución ecuánime de los recursos.

Infecciones hospitalarias

Por su parte, 32 pacientes fallecieron por infección hospitalaria debido a que el hospital no cumplió las medidas de asepsia necesarias. "Este es un número ínfimo al real, ya que en España al año fallecen más personas por infecciones hospitalarias que por accidentes de tráfico", destaca 'El Defensor del Paciente'.

La Memoria refleja, asimismo, que, en 2024, hubo 134 casos de estado de discapacidad en pacientes después de una intervención quirúrgica, quedando en estado de tetraplejia o paraplejia. Este dato supone 33 casos más contabilizados comparándolo con 2023. Asimismo, hubo 24 casos de contagiados por hepatitis C (VHC), una cifra similar al del año anterior, con un caso menos. La mayoría precisa la asociación, vienen originados por trasfusiones de sangre en intervenciones.

Las altas

Por otro lado, 287 personas denunciaron haber sido dadas de alta "sin estar en condiciones óptimas de poder ir a trabajar". "La falta de coordinación entre el sistema contractual y el sistema protector en la Seguridad Social está generando un grave desajuste en nuestro sistema, con terribles consecuencias para el trabajador", apunta 'El Defensor del Paciente'.

Una pareja de ancianos, a su llegada a un centro de salud. / EP

La Asociación señala que, del 2020 al 2024, las listas de espera continúan con un "ascenso meteórico", al mismo tiempo que, en materia de justicia de negligencias médicas, "cada vez es mayor el número de sentencias favorables en los que el distintivo es la demora diagnóstica y los tratamientos de cáncer tardíos". Los servicios más denunciados en 2024 son precisamente las listas de espera, seguido de la cirugía general; Urgencias; Traumatología; Ginecología y Obstetricia; Odontología y maxilofacial; transporte sanitario y Ambulancias; Oncología; Cardiología, y Oftalmología.

Así, aseguran que los plazos de garantías no se cumplen. Recuerdan que, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, a fecha del 30 de junio de 2024, los plazos de espera para una intervención quirúrgica establecen un nuevo registro con 848.340 pacientes para una operación y una media de tiempo de 121 días.

"Nunca hubo tantos pacientes a la espera de someterse a una cirugía, porque si los comparamos con los del informe de 2023 suponen 28.376 más, mientras el tiempo de espera asciende 9 días. Los datos registrados vuelven a convertirse en los peores de toda la historia de la sanidad pública. Son cifras atroces", concluyen.