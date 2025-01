‘Sant Sebas’

¡Hola, mis queridísimos lectores! ¿Cómo van esas vidas llenas de aventuras y dramas dignos de telenovela? Aquí me tienen, tachando los últimos ítems de mi checklist para la noche más esperada del año por los llonguets: ¡sa Revetla de Sant Sebastià! Entre capas de ropa, bufandas bien ajustadas y el inevitable dilema de qué llevar para torrar (o chamuscar, según la pericia), nos preparamos para disfrutar de una tradición que ni la meteorología más adversa logra apagar.

Sant Sebastià es más que una fiesta: es un ritual de invierno que reúne a todos bajo las estrellas, al calor de las brasas y con el eco de los conciertos llenando las calles de Palma. Un año tras otro, con mayor o menor calidad en los artistas invitados, los asistentes recorremos rutas musicales buscando no perdernos a nuestros favoritos. ¿La clave? Organización y, claro, un poco de suerte para evitar los temidos solapes.

Este año, por primera vez, me he unido a una de las famosas cofradías que, con sus coloridos uniformes y buen rollo, han dado un aire fresco a las celebraciones. ¡Qué emoción ser parte de esta fiebre ‘cofrade’ que está conquistando a los palmesanos!

Eso sí, no puedo dejar de mencionar la reciente polémica sobre un cartel no oficial que ha encendido debates en la ciudad. Aunque algunos se aferran al ruido y la controversia para llamar la atención, yo prefiero centrarme en el espíritu inclusivo y alegre de Sant Sebastià. Al final, esta fiesta no entiende de discordias: es de todos y para todos.

Así que, queridos llonguets, agarrad la chaqueta más gorda, encended vuestras torradoras y preparad vuestra mejor sonrisa. Porque con el frío haciendo de las suyas fuera, pero con el corazón bien calentito, vamos a zambullirnos en la crónica de esta semana. ¡Abróchense los cinturones!

1 El arte late en el corazón de Palma con Espai Cor.

Hasta hace poco, el vestíbulo del Ajuntament de Palma se limitaba a ser un paso funcional. Un puesto policial ocupaba la entrada, y el pasillo que conducía al patio mallorquín servía más de almacén que de espacio acogedor. Pero las cosas han cambiado: hoy, este rincón se transforma en un nuevo refugio cultural con la inauguración de Espai Cor.

La primera propuesta, Ple al buit, de Joan Cortés, es un viaje estético que conecta con la esencia del edificio y la ciudad. El regidor de Cultura, Javier Bonet, destacó que este espacio será un motor cultural permanente. Durante la presentación a la prensa, Bonet definió a Espai Cor como «el corazón que hace latir a esta ciudad». Acompañado por Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general d’Arts Visuals, y el propio artista, compartió su visión de abrir el arte a todos los públicos desde un enfoque empático y estimulante.

La exposición de Cortés combina esculturas y grabados que exploran dos líneas: una abstracción orgánica que dialoga con el cuerpo y lo intangible, y una conexión más matérico-expresiva que evoca refugios y el vínculo con la tierra.

El Espai Cor no solo revaloriza el patrimonio arquitectónico del Ajuntament sino que también promete ser un epicentro de creatividad. Con esta iniciativa, Palma reafirma su apuesta por el arte como vehículo de transformación, haciendo del corazón de la ciudad un espacio para latir al ritmo de la cultura.

2 Un Abrazo de Esperanza: Proyecto Encuentro Iluminó a las personas sin hogar.

La magia de estas fechas brilló con luz propia en días pasados, cuando Proyecto Encuentro transformó una tarde ordinaria en un festival extraordinario de solidaridad y calor humano con el objetivo de recaudar fondos para continuar con su labor.

El reloj marcaba las cuatro de la tarde cuando comenzó esta hermosa celebración, que reunió a familias enteras bajo el lema Para y por las personas sin hogar.

La sala de eventos y galería Muse Palma se convirtió en un escenario donde la música en vivo entrelazaba sus notas con las sonrisas de grandes y pequeños. Los artistas locales, con una generosidad que conmueve el corazón, regalaron su talento. El aroma de las «cosas ricas» se mezclaba con el espíritu festivo, creando una atmósfera de auténtica celebración comunitaria.

Pero más allá de la fiesta, Proyecto Encuentro realiza una labor incansable durante todo el año. Cada martes, sus voluntarios recorren las calles tejiendo una red invisible de afecto y confianza. No solo identifican necesidades básicas; construyen puentes de esperanza conectando a las personas.

Cada visita es una mano tendida que aparta la soledad y siembra esperanza. Ellos no solo comparten recursos, comparten tiempo, que es el regalo más valioso.

Esta tarde solidaria no fue solo un evento más en el calendario; fue un recordatorio de que la verdadera magia de las fiestas reside en tender puentes entre corazones y construir una comunidad donde nadie camine solo.

3 Servicios secretos y democracia, el debate en el Círculo Mallorquín.

La elegancia del Círculo Mallorquín volvió a ser escenario de un encuentro que conjugó reflexión y exclusividad. Una treintena de socios se dio cita para asistir a la conferencia Servicios Secretos y Democracia, impartida por el General Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El acto fue presentado por Jorge Dezcallar, exembajador y también exdirector del CNI, quien aportó un toque de cercanía y rigor al abrir el evento.

La velada, que transcurrió en un ambiente íntimo y sobrio, fue una oportunidad única para adentrarse en los complejos engranajes del espionaje en el marco de los sistemas democráticos. Sanz Roldán abordó temas como la transparencia, los límites éticos y el delicado equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales. Con un discurso claro y sereno, supo captar la atención de los asistentes, quienes no dudaron en formular preguntas incisivas durante el coloquio posterior.

El Círculo Mallorquín reafirma con iniciativas como esta su compromiso con el pensamiento crítico y el debate de altura. Una noche que, lejos de los tópicos, iluminó las sombras de un tema que sigue despertando tanto fascinación como interrogantes en nuestra sociedad.