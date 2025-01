El arte de combatir el frío con estilo con los complementos perfectos

Si sabes cómo combinarlos, pueden hacer que tus outfits invernales destaquen y hablen por sí mismos. Este 2025 los accesorios son los auténticos protagonistas. Aquí tienes una guía completa para elegir las tendencias que no solo abrigan, sino que también marcan la diferencia.

Gorro de pelo sintético de Nine West en El Corte Inglés. / .

Comenzamos con los eternos favoritos de la temporada invernal: el gorro de lana o de efecto pelo, los gorros tipo bucket de pana o reversibles con estampados divertidos o las gorras baker boy son capaces de elevar cualquier estilismo al siguiente nivel. Aportan un aire retro y sofisticado que transforma hasta los looks más básicos en estilismos llenos de personalidad. Para quienes prefieren algo más atrevido, los estampados animales han vuelto a la palestra y están listos para darle ese toque inesperado a tu conjunto.

Gorro ‘bucket’ reversible de Parfois. / .

Las bufandas XL se han convertido en un imprescindible de todos los inviernos, pero en 2025, las versiones de efecto pelo son las auténticas protagonistas. Suavidad, volumen y un toque de lujo hacen que estas bufandas sean ideales para añadir textura a los abrigos clásicos de colores neutros. Además, no podemos olvidarnos de los modelos clásicos en tartán o tejidos de cachemira, perfectos para lograr un look sofisticado y cálido al mismo tiempo. El secreto está en envolverlas con desenfado o usarlas como una estola para crear un efecto elegante y relajado.

En cuanto a los guantes, este invierno abandonamos los clásicos de lana para adentrarnos en terrenos mucho más sofisticados. Los guantes largos, hasta el codo, son el accesorio más inesperado y elegante de la temporada. Diseños en materiales afelpados, efecto piel o terciopelo, inspiran en su versión más operística. Y aunque puedas pensar que son exclusivamente de noche, nada más lejos de la realidad. Son ideales para transformar un vestido o top de manga corta en una prenda perfecta para el invierno, añadiendo una capa de estilo y calidez.

Guantes largos de Dries van Noten. / .

Un complemento que regresa con fuerza este año son las orejeras. Confeccionadas en pelo sintético y en animal print, este accesorio combina funcionalidad y diversión como pocos. Por sí solas, las orejeras cumplen su misión de calentar, pero si buscas una opción más cool, los auriculares con bluetooth afelpados son la mejor alternativa. No solo protegen del frío, sino que te permiten escuchar tu música favorita mientras completas tus actividades diarias. También debemos prestar atención a los calcetines largos tejidos, que esta temporada se convierten en un accesorio protagonista. Llévalos con faldas midi o vestidos vaporosos para añadir un toque moderno a tus conjuntos. Las versiones más actuales incluyen tejidos gruesos y detalles sofisticados como bordados o hilos metalizados. Son ideales para combinar con botas planas o botines, mocasines o zapatos acordonados creando un contraste visual llamativo y lleno de carácter.

Auriculares afelpados en Fruugo. / .

Orejeras de piel de oveja con bluetooth de Ugg. / .

Por último, pero no menos importante, los bolsos de pelo sintético siguen liderando la lista de imprescindibles este invierno. Estos bolsos no solo aportan calidez visual, sino que también son perfectos para añadir un toque chic a cualquier look. Desde colores neutros como el beige, café o negro hasta tonos más atrevidos como el azul noche, e granate o el naranja oscuro, estos accesorios son versátiles y adecuados tanto para el día como para la noche. Su textura suave y acogedora hará que se conviertan en tu complemento favorito de esta temporada.

Bolso de pelo de Coach. / .

Este invierno 2025, los complementos no son solo una cuestión de funcionalidad, son auténticas herramientas de estilo. Cada uno de ellos ha sido diseñado para aportar carácter a tu outfit, incluso en los días más fríos y grises del año.