Los diagnósticos de TDAH se multiplican en adultos: hasta un 3% de la población sufre hiperactividad y falta de atención

Hasta hace no mucho, se pensaba que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (conocido bajo las siglas TDAH) desaparecía a los 18 años, como por arte de magia. Pero, obviamente, no es así: en torno a dos tercios de los afectados continúan con síntomas en su madurez y, dado que es un trastorno cada vez más conocido, en los últimos años se han multiplicado los diagnósticos en adultos. No obstante, la mayoría de afectados no saben que padecen la enfermedad porque, aún hoy, sigue muy asociada a la infancia.

Muchas personas impulsivas, distraídas, desorganizadas o que no terminan sus tareas padecen este trastorno pero lo desconocen, ya que se asocia a la etapa infantil

De hecho, se considera el trastorno psiquiátrico no diagnosticado más común en los adultos, etapa en la que se calcula que afecta a entre un 2% o 3% de la población española, mientras que en la población infantil la prevalencia es de entre el 5% y el 7%, según datos del Ministerio de Sanidad.

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, se nace con él. Un 70% asociado a causas genéticas y un 30% a los llamados factores ambientales, que en este déficit están relacionados con los partos prematuros, el consumo de tóxicos en el embarazo, la contaminación y los pesticidas.

Los síntomas que provoca son, fundamentalmente, inatención, hiperactividad e impulsividad y el 60% de los casos sufren los tres de forma combinada

Los síntomas que provoca son, fundamentalmente, inatención, hiperactividad e impulsividad. De hecho, hay tres subgrupos: el 60% de los casos padecen los tres problemas, en el 20% predomina el déficit de atención pero hay menos hiperactividad y en entre un 5% y un 10% de los casos es al revés, predomina la hiperactividad y la impulsividad pero hay menos inatención.

Síntomas

En los adultos, normalmente, el trastorno se manifiesta de manera más atenuada que en los niños, “dado que la socialización a lo largo de la vida les ha hecho desarrollar estrategias para disminuir los síntomas, sobre todo la hiperactividad”, según explica Gemma Parramon, presidenta de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental. Por eso, a veces, pasa inadvertido. Y hay menos diagnósticos en mujeres por lo mismo, son más proclives a desarrollar técnicas para enmascararlo “y la sociedad las acaba moldando”.

Un adulto con TDAH habitualmente es desorganizado, olvidadizo, gestiona mal el tiempo, empieza muchas tareas pero finaliza pocas, a veces es impulsivo o tiene problemas para concentrarse

Aun así, un adulto con TDAH habitualmente es desorganizado, olvidadizo, gestiona mal el tiempo, empieza muchas tareas pero finaliza pocas, siempre llega tarde, a veces es impulsivo, controla mal sus emociones o tiene problemas para entender o concentrarse, sobre todo en la lectura. Por ello, las personas que padecen el trastorno tienen tres veces más posibilidades de ser despedidos en su trabajo, mayores posibilidades de conducir de manera impulsiva y, por tanto, de ser multados, o de tener accidentes.

Todo ello suele afectar a sus relaciones personales y, como en la mayoría de ocasiones se culpan de la situación y tienen poca tolerancia a la frustración, pueden padecer baja autoestima, tristeza, depresión, ansiedad. O engancharse a las drogas para intentar buscar una salida a la situación. Y todos estos problemas de salud asociados al TDAH son más frecuentes si el adulto se enfrenta a la situación sin diagnóstico, sin saber por qué se comporta de una manera diferente a los demás.

El psiquiatra Josep Antoni Ramos-Quiroga, jefe del servicio de la unidad especializada del Vall d'Hebrón / Zowy Voeten

Consecuencias

Así, entre un 15% y un 20% de las personas con adicciones a drogas o comportamentales, como adicción al juego o a internet, tienen TDAH. Y entre un 10% y un 15% de los adultos con trastorno límite de personalidad. Asimismo, es muy frecuente entre quienes sufren depresión o ansiedad persistente, según indica Josep Antoni Ramos Quiroga, vicepresidente de la Sociedad de Psicología y Salud Mental y jefe del servicio de Psiquiatría del Vall d’Hebron.

Hay personas con un coeficiente intelectual alto que debido al TDAH no han superado ni la enseñanza básica Josep Antoni Ramos Quiroga — Jefe del servicio de Psiquiatría del Vall d'Hebron

Muchos adultos pueden experimentar ciertos grados de inatención, hiperactividad e impulsividad, pero el TDAH solo se diagnostica si los síntomas aparecieron antes de los 12 años, son persistentes y provocan un deterioro significativo en la vida diaria.

En estos casos, normalmente después de una larga trayectoria de fracasos académicos, laborales y personales, saber que se padece TDAH es un “alivio, una nueva oportunidad y como un renacer”, según el especialista. “Hay que tener en cuenta -apunta- que personas con un coeficiente intelectual alto, debido al trastorno, no han superado ni la enseñanza básica”, explica.

Diagnósticos

Los diagnósticos en adultos han crecido exponencialmente en los últimos años, sobre todo porque ahora hay mayor conocimiento y sensibilización a cerca de la enfermedad. Por ejemplo, muchos afectados acaban sabiendo que sufren el trastorno porque los profesores o especialistas detectan el TDAH en sus hijos y se dan cuenta que ellos tienen un comportamiento similar.

Los diagnósticos han crecido: la tasa de TDAH en adultos estadounidenses ha aumentado del 6,1% al 10,1% en las últimas dos décadas

Y también ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, estadísticas publicadas por Forbes Health en agosto de 2023 indican que la tasa de TDAH en adultos estadounidenses ha aumentado del 6,1% al 10,1% en las últimas dos décadas. En España, con el trastorno aún muy infradiagnosticado, no hay cifras de diagnósticos.

Y el aumento también está relacionado con un empeoramiento de los factores ambientales que causan el déficit. Por ejemplo, el consumo de alcohol o tabaco en el embarazo o la exposición a pesticidas o contaminación. Además, cada vez se salvan niños más prematuros, pero nacer antes de tiempo es un factor de riesgo.

Tratamientos

Uno de los problemas es que la mayoría de estudios sobre TDAH se han realizado en niños, por lo que hay pocos fármacos indicados para tratar el trastorno en mayores. “Y es diferente la respuesta en un cerebro aún en desarrollo, que en uno con 50 años”, precisa Parramon.

La terapia psicológica y los fármacos para TDAH, en los casos más graves, aminoran los síntomas en hasta un 80% de los adultos

No obstante, el doctor Ramos Quiroga añade que los tratamientos que hay disponibles son “eficaces” y entre el 70% y el 80% de los pacientes responden a ellos. Normalmente, si el trastorno es leve, basta con realizar terapia psicológica y, en casos más graves, esta se combina con los fármacos existentes. Montserrat Corrales, psicóloga experta en TDAH, indica que la intervención más efectiva es la terapia cognitiva-conductual, que consiste en enseñar a los afectados “nuevas estrategias y habilidades para compensar sus síntomas” y sobrellevarlo en el día a día.

Asimismo, se actúa ante las “consecuencias” que el TDAH no diagnosticado ha podido provocarles. “Normalmente, acumulan fracasos de todo tipo, que les ha generado baja autoestima, depresión, ansiedad o adicciones, por eso es un trastorno más complejo de tratar que en niños y hay que actuar para disminuir los síntomas y también en la parte emocional”, indica.

Suscríbete para seguir leyendo