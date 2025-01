Mallorca presume de la calidad de su producto local en la feria Madrid Fusión

Mallorca hará valer su producto local en la feria gastronómica Madrid Fusión que se celebra en la capital del 27 al 29 de enero. Para ello el Consell de Mallorca y Fundació Mallorca Turisme han doblado la superficie de su estand en la prestigiosa cita internacional, sumando un total de 150 metros cuadrados para la promoción de la gastronomía autóctona.

La Asociación de Cocineros Afincados en Balears, ASCAIB, ha sido la encargada de diseñar la programación del estand en la que brillará el producto local tanto fresco como de charcutería, repostería o los licores. “Queremos mostrar que el producto cercano es bueno. Habrá un gran abanico de cocineros, pasteleros y cocteleros, con diferentes identidades para mostrar la realidad de nuestra gastronomía”, ha apuntado Koldo Royo, presidente de ASCAIB. “Es importante que Mallorca esté en los grandes eventos de gastronomía y que lo haga con sencillez, haciendo las cosas bien”, ha afirmado el chef para quien la presencia en Madrid Fusión también es una oportunidad “para crear marca”. “En Mallorca tenemos un momento muy alto de gastronomía, también de producto, con nuevos payeses, a nivel panadería está habiendo un relevo, otro concepto. Lo importante es integrar. A nivel de cocina tanto en hoteles, restaurantes y bares el nivel es más alto. Vivimos un gran momento, pero tenemos que cuidar a los locales sencillos a los de la barriadas”, abundó Royo.

Gastronomía como reclamo turístico

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, destacó la importancia de la feria internacional y recordó los datos de participación del pasado año con 25.000 visitantes y 1.800 congresistas de 53 países. Hacerse visibles en el "congreso gastronómico más importante del mundo" y apostar por un sector al alza como el de la restauración tiene como meta "posicionar nuestro producto local y nuestra gastronomía en todo el mundo. Porque el producto local y la gastronomía mallorquina son precisamente aquellos valores que nos identifican como pueblo, que nos hacen únicos, que reflejan nuestro patrimonio histórico y cultural, y que queremos potenciar en esta legislatura”, ha remarcado Galmés. En este sentido recordó que dar a conocer el patrimonio gastronómico se encuentra entre los nuevos objetivos de promoción turística del Consell “una nueva filosofía basada en el turismo responsable y en los rasgos que nos hacen únicos como territorio, alejándonos del estereotipo de que Mallorca solo es sol y playa", ha apuntado el presidente.

Profesionales de la gastronomía junto al conseller ejecutivo de Turismo, José Marcial Rodríguez, y el presidente del Consell, Llorenç Galmés, el chef Koldo Royo y, María del Pilar Amate, consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local. / .

Master class con grandes de la gastronomía mallorquina

Bajo el paraguas de ASCAIB acudirán no sólo chefs de renombre sino también charcuteros, pasteleros y cocteleros en un intento de mostra la amplia gama de producto y de profesionales de diferentes ámbitos que conforman la oferta gastronómica de Mallorca. Master class, presentaciones y degustaciones formarán parte de un programa amplio y variado. Así, Irene Martínez, chef del restaurante Nus, acude a la cita para dar una master class en la que presentará un plato de gyozas de gamba roja de Mallorca con salsa con sobrasada. “Es una forma de llevar nuestro producto y que lo conozca gente de todo el mundo, una forma de acercar elaboraciones de nuestra gastronomía a mucha gente”, ha apuntado la cocinera.

Por su parte, Pep Trías, de pastelería Trías, acudirá a Madrid Fusión para presentar el gató de almendra “un producto excepcional, pero desconocido”. Trias ha valorado el hecho de que los profesionales de la gastronomía mallorquina acundan a Madrid Fusión unidos: "Nos da más visibilidad, es positivo para todos abarcar a más gente, ya que todos tenemos cabida y todos formamos parte de la gastronomía de Mallorca. Tenemos tesoro al que se le ha de dar visibilidad y hay grandes cocineros, charcuteros y pasteleros".

De la mano de Xesc Reina, charcutero de Can Company, el embutido estrella de la isla llegará hasta el público y los profesionales de Madrid Fusión. "La idea es enseñar cómo se hace la sobresada, pero no tanto para explicar la receta como para dar a conocer los productos con los que seelabora: porc negre, pebre tap de cortí, pebre de cirereta y la sal, también de Mallorca", ha detallado el charcutero. "Tenemos un cerdo brutal, el porc negre, del que solo hay 3.000 ejemplares en el mundo, pero para mí no es un problema, es una virtud tener un producto único en el mundo". "La mejor sobrasada del mundo es de porc negre", ha afirmado Reina quien además ha querido dejar claro que “la sobrasada totalmente autócntona existe”.

Estos son los chefs y productos de Mallorca que participan en Madrid Fusión

Los asistentes a la feria podrán disfrutar de elaboraciones de renombrados chefs mallorquines, como Javier Hoebeeck, de Fusión 19 Gastronómico (1 estrella Michelin), Marta Rossell, de Sal de Cocó; Miquel Calent, de Can Calent y Cuit; Pep Trías, de Pastelería Trías; Jordi Cantó, restaurante Sa Clastra; Ariadna Salvador, de Ninumá; Andrés Benítez, Restaurante Botànic; Lluís Pérez, Pastelería Llúis Pérez; Andreu Genestra, restaurante Andreu Genestra, (1 estrella Michelin); Irene Martínez, restaurante Nus; Juan Pinel, restaurante Àtic; Cati Pons, restaurante els Fogons de Plaça. Como cocteleros: Yoselyn Antequera, Guiuseppe Marchisella, Laura Pelarda, Sonia Pou, Ángel David y Gabriel Ramon.

El stand de Mallorca contará con la colaboración de coexpositores de renombre, entre ellos la DO Vinos Binissalem, los aceites de oliva “Oli de Mallorca”, la IGP Ametlla, la Flor de Sal y la Sobrassada de Mallorca, todos ellos productos representativos de la isla que acompañarán la oferta gastronómica en la feria.