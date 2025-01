La ensaimada de lotus y bacon que revoluciona las redes: "Con todos mis respetos, eso..."

Ya es habitual que en algunas pastelerías pidas como cliente si te pueden rellenar la ensaimada con algún dulce internacional reconocido. Aparte de chocolate, nueces, nata, algunos establecimientos ya ofrecen rellenarlas de Kinder Bueno, Kit Kat, Oreo, o algunas de las galletas o sabores más reconocidos. Croissants de Chips Ahoy, o donuts de Kinder son habituales en varios establecimientos para degustar.

"Con todos mis respetos eso no es una ensaimada. Estará riquísima (no lo pongo en duda), pero ensaimada no.", Así analizan es el postre que se han marcado en SaMimada, una tienda online de ensaimadas al gusto. Esta empresa, sin tienda física por el momento realiza encargos de ensaimada de distintos sabores conocidos mundialmente.

Muchos usuarios han explicado que ya han probado varias de las llamadas 'locas ensaimadas' en algún que otro cumpleaños o celebración. "Solo falta que hagan cosas sin lactosa y ya seré vip de este sitio, enhorabuena! ", dejaba una usuaria de la red. "La de pistacho es lo más", escribía otra. Por otra parte, algunos internautas veían como se convertía lo que debía ser una ensaimada: "Mira quin desastre" y ponía etiquetados a amigos para que reaccionaran al postre.

En este caso esta ensaimada está rellena de sabores de galletas Príncipe, Oreo, dos sabores dulces que se podrían entender, sin embargo, aparte de estas dos galletas, la ensaimada está rellena de bacon y Lotus, sabores que hasta ahora parecían no casar entre el dulce de la galleta y lo salado que es el bacon. "¿Lotus y Bacon, en serio?", se preguntaba uno.

