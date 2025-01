Adiós al 'simpa' en 2025: esta es la peculiar medida de este bar para que sus clientes no se vayan sin pagar

En muchos bares y restaurantes las puertas de salida casi siempre están abiertas y cada vez más hay más gente que tienta a tomarse algo en una terraza o establecimiento y luego se va sin pagar.

Esto ocurre en muchos lugares donde el cliente suele ser un extranjero que sabe que quizás no volverá ese lugar y que por tanto no se acordará. Además estos llamados 'simpas' de 'sin pagar' no suelen ser en lugares donde la gente se conoce y donde normalmente existe una tradición de tomarte el café o la caña cada semana.

El tiktoker @Chaniviajero ha compartido en su perfil uno de los bares más singulares de Europa, destacando una tradición que sorprende a los visitantes, además de sus exclusivos vasos de cerveza.

Se trata del bar Dulle Griet, ubicado en la ciudad belga de Gante. Para evitar que los clientes se lleven los vasos como recuerdo, el local tiene una curiosa medida: se requiere dejar un zapato como garantía, el cual es colocado en unas redes que cuelgan del techo del establecimiento. Además, también se aseguran de esta manera de que te vayas sin pagar si quieres volver a tener tu zapato, algo que no se sabe si es legal.

"Lo hacen como garantía para evitar que uno se lleve los vasos, que son carísimos", ha apuntado el tiktoker, que ha informado que el vaso está diseñado como si fuera un vaso de caña normal, pero con un tronco muy largo y estrecho apoyado sobre una base de madera.