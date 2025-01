Sale a subasta por 7,7 millones de euros La Quinta Mercedes en Formentor

La mansión en Formentor La Quinta Mercedes sale a subasta pública por 7,7 millones de euros, según una información publicada por El Condidencial. La gran casa perteneció a Mercedes Herrera de la Sota, miembro de la clase alta de Caracas y emparentada con la nobleza europea, además de prima del marido de la diseñadora de moda Carolina Herrera.

Carolina Herrera, en Formentor. / Lorenzo

La finca, de casi 4.800 metros cuadrados, está en manos de los herederos de Herrera de la Sota, que falleció en 2020 en Mallorca, tal como ella había deseado. En esta casa reside su hijo Jorge Benacerrat Herrera y ha salido a subasta pública “valorada en cerca de 7,7 millones de euros tras la ejecución de títulos judiciales instada por el fondo Old Oaks Holding, al reclamar cerca de 55.000 euros que deberán ser liquidados antes del 9 de enero para evitar que la vivienda cambie de manos”, informa El Confidencial.

La Quinta Mercedes cuenta con cinco dormitorios, tres baños, piscina y un amplio jardín con vistas a la bahía de Formentor, “la más bella del mundo”, declaraba a este diario años atrás Mercedes Herrera, viuda del banquero Moisés Benacerraf Coriat. Para ella, esta mansión lo era “todo”. “No hay otra casa que sienta tan mía. Ni en Venezuela, ni en París, ni en Florida. La casa de mi corazón es esta. Aquí quiero pasar mis últimos días en este mundo, como es natural”, declaró en una entrevista a este diario en 2011.

El padre de Mercedes Herrera compró la mansión para su hija, tras haber conocido en los años 50 al empresario catalán Enrique Garriga, quien ordenó la construcción de muchas de las mansiones en Fomentor. “Era un señor extraordinario. Mi padre decía que cuando él muriera Formentor se hundiría y efectivamente así ha sido. Han venido nuevos, pero nada que ver”, recordaba la considerada como una de las grandes damas de Fomentor.

Mercedes Herrera rechazaba las nuevas construcciones en Formentor y la ostentación, que consideraba “un horror innecesario” y vulgar. “Cuando has sido alguien toda la vida no hay nada que demostrar. ¡Mármoles en Formentor! Hay que cuidarlo con mimo. Nuestra playa está totalmente intoxicada. Ha sido tal el despilfarro, la falta de cuidado con los anclajes que han acabado con la fauna y la flora marina. Hoy es imposible encontrar una estrella de mar, antes estaba lleno. Es la bahía más bella del mundo y las he visto a todas. Aquí se vive de siempre de forma simple y bella, sin ostentaciones vulgares. Hago una llamada a la protección de la Bahía de Formentor ya”, manifestó en 2011.