Palma da la bienvenida al 2025 con unas campanadas en Cort sin masificaciones

Unas 2.500 personas han dado la bienvenida al año 2025 en Cort, donde el control de aforo ha permitido disfrutar de unas campanadas sin masificaciones. Provistos de sus uvas y de sus botellas de vino o de cava, numerosos ciudadanos, en gran parte turistas, cambiaron de año ante el Ayuntamiento y quienes ya no pudieron acceder a esta plaza, se despidieron del 2024 en la cercana plaza de la Reina.

Un grupo perfectamente ataviado para Nochevieja. / Manu Mielniezuk

Esta pasada noche, hubo decidió pasar de ver las campanadas por televisión y de la guerra de audiencias entre cadenas y del vestido de Pedroche, y se encaminó hacia la plaza de Cort, a la que se podía acceder sin problema hasta una hora antes de las doce. Según datos del Ayuntamiento, unas 2.500 personas celebraron la Nochevieja en el espacio acotado y el acceso a este lugar se cerró poco antes de las 23.30 horas.

Unos veinte minutos antes de las campanadas, con algo de retraso sobre lo que se había anunciado, el DJ Juan Campos fue a lo seguro y empezó su sesión musical con exitosos villancicos, dejando para poco antes de la medianoche el famoso All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey. Al igual que el pasado año, en esta Nochevieja contó con Javier Tormenta para animar al público.

Este ha sido el año de las diademas con orejas de lucecitas, o al menos es lo que más brillaba en Cort y lo que ofrecían los vendedores ambulantes que iban deambulando por la misma plaza.

Buen humor entre los asistentes a la fiesta musical. / Manu Mielniezuk

“¿Cuánto falta?”, preguntaba nerviosa una joven a su grupo de amigas mientras se iban repartiendo las bolsitas con las 12 uvas. “Que no se te caigan que tendrás mala suerte”, le advertía una de ellas. Los minutos previos a las doce de la noche siempre provocan una mezcla de emoción y nervios y muchos son los que miraban fijamente a la esfera del reloj de la fachada de Cort, esperando el momento, aguardando a que pasaran los cuartos y sonaran las doce campanadas, que en Figuera marcó a un ritmo adecuado para poderse comer las uvas. Acto seguido, hubo felicitaciones entre los allí congregados, incluso entre completos desconocidos.

Y si Mariah Carey era la encargada de despedir 2024, para empezar 2025, el DJ eligió a Coldplay y su Viva la vida.

Celebración tras haberse comido las uvas de la suerte. / Manu Mielniezuk

La fórmula del pasado año funcionó, tras años en que no se pudo organizar ninguna fiesta por la pandemia, y el Ayuntamiento ha repetido propuesta, ampliándola a la plaza de la Reina, donde por una pantalla otros muchos ciudadanos pudieron seguir las campanadas y después disfrutar de la música.

Ante la previsión de que miles de personas decidieran acudir a Cort esta Nochevieja, la Policía Local controló los accesos a la plaza y se permitió la música hasta las dos de la mañana.