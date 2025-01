Malas noticias para los pensionistas en Baleares: en peligro los viajes del Imserso por este motivo

El Ministerio del Interior ha activado este lunes el nuevo registro documental sobre las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, concebido como un instrumento policial de prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

Desde este lunes, las empresas hoteleras y de alquiler de coches, así como las plataformas intermediarias en ambos sectores y las agencias de viaje, deben comunicar al registro los datos de los clientes con los que mantienen relaciones comerciales.

Esta nueva normativa ha sido calificado por varios sectores. Las empresas de agencias de viajes en Baleares han amenazado con dejar de vender paquetes de viajes del Imserso. El presidente de la Agrupación Empresarial de las Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA), Pedro Fiol ha sido quien ha especificado que con esta medida los paquetes subvencionados para los jubilados son pocos rentables, ya que por plaza ganan 14,5 euros; con el resto de viajes la rentabilidad oscila entre los 80 y los 100 euros, en función del importe del mismo. "Los jubilados tendrán que dar numerosos datos".

Pensionistas esperan la apertura de una agencia de viajes en la calle Eusebio Estada, en Palma, para reservas del Imserso. / Manu Mielniezuk

Fiol explicó que el "elevado número de datos que tienen que aportar les obligará a dedicar mucho tiempo" por lo que no les sale rentable vender los paquetes de los viajes del Imserso.

Los datos que tendrán que presentar los viajeros

Para los viajeros, las empresas estarán obligadas a recopilar y proporcionar información detallada, que incluye: nombre completo, género, número de identificación (DNI, pasaporte o TIE), tipo de documento, nacionalidad, fecha de nacimiento, dirección de residencia habitual (incluyendo localidad y país), número de teléfono fijo y móvil, dirección de correo electrónico, número de viajeros y la relación de parentesco entre ellos, en caso de que haya menores de edad involucrados.

Ya hay fecha para reservar los viajes del Imserso para 2025 / Prensa Ibérica

Adicionalmente, será necesario incluir datos relacionados con la transacción. Esto abarca: el contrato (número de referencia, fecha y firmas), información sobre la ejecución del mismo (fecha y hora de entrada y salida) y detalles del pago (método utilizado, tipo y número del medio de pago, nombre del titular, fecha de caducidad de la tarjeta, y la fecha en la que se realizó el pago).

Fiol aseguró que incluso podría tener una repercusión a la baja en la demanda de clientes. "Esta medida es desproporcionada y ya tiene una repercusión internacional. Nuestras agencias receptivas no podrán cumplir con la norma si todo esto no se aclara y afectará a la demanda. No podemos volcar datos que no conocemos".