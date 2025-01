Un joven piloto explica los verdaderos peligros que puede tener no activar el modo avión de los móviles durante un vuelo

Durante los vuelos, es común que se solicite a los pasajeros y miembros de la tripulación apagar sus teléfonos móviles o activar el modo avión. Aunque muchos cumplen con esta instrucción, son pocos los que comprenden el propósito y las funciones que se desactivan al utilizar esta opción y que pueden ocasionar graves problemas en las comunicaciones entre el propio vuelo y el aeropuerto de destino.

Por ello, un joven piloto se ha hecho viral en TikTok al repasar los problemas que pueden derivarse de hacer caso a las señales que en cada vuelo indican los tripulantes. Las comunicaciones son tan importantes que algunos ni hacen caso a los que se les pide y descansan chateando o mirando redes sociales que pueden molestar al piloto.

Modo avión de los móviles activados / .

Esto es un recordatorio de que, no, el modo avión de tu teléfono no es una teoría conspiranoica", empezaba el piloto dando a entender que mucha gente no apaga sus celulares correctamente. Y es que, si bien no afecta al avión o alguna de sus piezas en sí, sí que es peligroso para los pilotos. "No es el fin del mundo. No se caerá del cielo, y tampoco afectará a los sistemas a bordo. Tiene capacidad para interferir con los auriculares"

Otra cosa es lo que digan las aerolíneas, y ahí es donde la cosa se complica ya que son estas las que tienen la última palabra a bordo de la aeronave. Su decisión no suele estar emparejada con la de EASA, por lo que en la mayoría de los casos, aún nos obligan a activarlo en todos los vuelos. Si se usaran en pleno vuelo, los teléfonos generarían un ruido parecido a un zumbido que pueden llegar a los 8W que percibirían los pilotos y controladores aéreos. Este sonido no es peligroso, pero sí muy molesto, parecido al que se produce al acercar un micrófono a un altavoz

Una avión con pasajeros. / Shutterstock

"Si hay 70, 80 o 150 personas a bordo, y son varios los que olvidan activar el modo avión, sus teléfonos intentarán conectarse a una torre, lo que genera interferencias. Esto puede producir un molesto zumbido en los auriculares", el joven relató que puede producir ruidos en la cabina principal que puede generar interferencias entre la torre de los aeropuertos y el propio piloto, copiloto y las azafatas de vuelo.