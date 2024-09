Catalunya ens mou: Descobreix 5 rutes de trekking per gaudir de la natura catalana

Catalunya, amb la seva diversitat de paisatges i un patrimoni cultural, històric i gastronòmic immens, es consolida com una destinació ideal per als amants del trekking. A través de 5 rutes distribuïdes per tot el territori català, des dels Pirineus fins a les Terres de l'Ebre, t'invitem a calçar-te les botes i endinsar-te en la bellesa natural que ofereix aquesta regió.

Camin Reiau (Val d’Aran)

El Camin Reiau et permet recórrer els camins tradicionals que uneixen els 33 pobles de la Val d'Aran. Aquesta ruta, que suma un total de 150 km amb un desnivell acumulat de 12.000 metres, està dividida en 8 etapes d'uns 15 km cadascuna. Això permet als senderistes explorar no només els paratges naturals, sinó també la riquesa cultural, gastronòmica i històrica d'aquesta vall única. A més, comptar amb un guia local com Ricard Novell afegeix un valor inestimable, ja que enriqueix l'experiència amb històries, llegendes i curiositats sobre la Val d'Aran.

Camins Vius, ruta dels grans llacs (Val d’Aran i Pirineus de Catalunya)

Aquesta iniciativa turística recupera i valora els camins històrics al voltant del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Amb un recorregut de 238 km, la xarxa de Camins Vius s'estén per la Alta Ribagorça, la Val d’Aran, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà. Aquesta ruta autoguiada ofereix diverses opcions, amb travesses de 5 o 7 etapes, permetent als senderistes descobrir paisatges espectaculars i la riquesa cultural de la zona.

Port de la Bonaigua, en plena ruta dels Camins Vius. / Agència Catalana de Turisme

GR-92 Sender del Mediterrani (Costa Brava, Costa Barcelona, Costa Daurada i Terres de l’Ebre)

El GR-92 travessa Catalunya de nord a sud pel litoral mediterrani, oferint un recorregut de 583 km. Aquest sender, que forma part del sender europeu E-10, permet explorar des del Cap de Creus fins a la Serra del Montsià, passant per parcs naturals com els Aiguamolls de l'Empordà, Montnegre-Corredor i Collserola. Al llarg del camí, els senderistes poden gaudir de platges, penya-segats, cales i pobles de pescadors, oferint una visió completa de la realitat i la cultura del litoral català.

Camí de ronda del GR92 Sender del Mediterrani. Cap de Creus. / Oriol clavera – Agència Catalana de Turisme

GR-175 la Ruta del Cister (Costa Daurada)

La Ruta del Cister ofereix un recorregut de 105 km pels monestirs cistercencs de Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges. Aquesta ruta es pot fer en 5 dies a peu o en 2,5 dies en bicicleta, adaptant-se a les necessitats dels senderistes. Des de Montblanc fins a Poblet, passant per Vallbona de les Monges i Montbrió, els caminants gaudiran de paisatges de camps, vinyes i boscos, així com del ric patrimoni arquitectònic i cultural dels monestirs.

La muntanya del Cogulló a la Ruta del Cister. El Cogulló GR175. / Agència Catalana de Turisme

Ruta Estels del Sud (Terres de l’Ebre)

Estels del Sud és una travessa circular de cinc dies pel Massís dels Ports, amb etapes que varien entre 18 i 23 km. Aquesta ruta permet gaudir de boscos de pins, barrancs i sendes, amb la possibilitat d'adaptar l'itinerari segons el temps disponible. Amb variants de 3 dies per aquells amb menys temps, la ruta ofereix una experiència immersiva en la natura salvatge de les Terres de l’Ebre.

Senderistes al Parc Natural dels Ports. Estel del sud. / Agència Catalana de Turisme

Amb aquestes rutes, Catalunya es consolida com una destinació excepcional per al senderisme, oferint una varietat inigualable de paisatges i experiències. Així doncs, posa't les botes, tria la teva ruta i deixa't moure per Catalunya!