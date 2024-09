Pablo Cabezali: «El nivel gastronómico de Mallorca es muy alto»

Gracias al apoyo de sus seguidores, lleva desde 2018 ganándose la vida visitando restaurantes y comentando sus platos en las redes sociales, como los isleños Las Brasas y Urban Kebab, en Palma; Ses Coves, en Campanet; y la Academia de Rafa Nadal, en Manacor.

Pablo Cabezali (Cenando con Pablo en redes sociales) es un influencer gastronómico que, gracias al apoyo de sus seguidores, lleva desde el año 2018 ganándose la vida visitando restaurantes, entre los que se encuentran algunos de Mallorca. En internet cuenta su propia experiencia a quienes comparten el gusto por la gastronomía. Sus vídeos acumulan millones de visitas y casi medio millón de usuarios visualizan el contenido del youtuber madrileño de 31 años. Con su característica frase inicial: «Hola, soy Pablo Cabezali y lo único estable en mi vida es el hambre», el influencer atrae a cientos de miles de apasionados de la comida y las críticas gastronómicas para comensales aficionados.

El madrileño descubrió la pasión por este trabajo un día cenando con amigos en un restaurante: «Todo empezó subiendo a las redes una foto de la fachada de un restaurante y otras de la carta y la cuenta, y realizando una breve crónica contando qué me había parecido el establecimiento». Explica cómo era el mundo gastronómico en las redes cuando entró: «Era un nicho de internet prácticamente inexplorado. Había pocos perfiles como el mío y desde el principio recibí una buena acogida y repercusión que me motivaron a seguir trabajando en ello».

El creador de Cenando con Pablo también comenta por qué cree que le funcionó tan bien desde el primer momento: «Yo era bueno con las redes y encima me gustaba usarlas, algo que hizo más fácil comenzar con este proyecto».

«El nivel gastronómico de Mallorca es muy alto»

El influencer gastronómico no se quiere olvidar de los motivos por los que cree que su canal y contenido triunfan en las redes sociales: «Creo que la línea existente entre aburrir y entretener es muy fina. Considero que si mi contenido fuera más centrado en las técnicas de cocina, de elaboración de los platos, seguramente no obtendría el mismo alcance», tal como afirma Cabezali.

El creador de contenido madrileño habla de su experiencia comiendo en restaurantes de Mallorca y cuáles le gustaría visitar próximamente: «Visité el de la Academia de Rafa Nadal, en Manacor, y grabé contenido; luego pasé por Ses Coves, en Campanet; Las Brasas, en Can Pastilla; y el Urban Kebab, en Palma. Hay muchos sitios de Mallorca a los que quiero ir para poder probar comida tradicional de la isla. Mi idea es visitar restaurantes con estrella Michelin, hamburgueserías y otro tipo de restaurantes de diferentes lugares que tengo apuntados como pendientes de probar».

El dueño del canal de Youtube Cenando con Pablo no se olvida de valorar positivamente la comida de la isla: «Cuando he visitado Mallorca he comido bien , el nivel gastronómico es muy alto». Pero también aprovecha para sacar alguna opinión negativa de ciertos restaurantes: «Me gustó bastante Ses Coves, pero tenía unos precios muy elevados. Entiendo que llevar estas carnes a la isla tenga un coste, pero me pareció muy caro». La mayor alabanza se la lleva Urban Kebab: «Allí me comí el mejor kebab de mi vida», tal como asegura Pablo Cabezali.

El influencer también habla de las peores experiencias gastronómicas que ha vivido en restaurantes: «Recuerdo que visitando algunos de los peores restaurantes de España me he encontrado una masa de pizza prácticamente cruda e indigesta, además de unas patatas bravas servidas con pimentón que eran incomestibles», según explica. «Son platos de comida que avergüenzan y me da pena por los turistas que caen en esta trampa y por la mala imagen que genera y que puede repercutir a los restaurantes normales», añade sobre la oferta gastronómica de estos establecimientos.

Características positivas

El youtuber quiere destacar los requisitos específicos que debería cumplir un restaurante excelente: «La relación entre placer y precio debe ser buena y es importante además la ubicación, el espacio destinado al establecimiento y el servicio, ya que de él depende principalmente del trato que recibes», enumera Cabezali.

Por último, el crítico gastronómico comparte su punto de vista con respecto a la pregunta de si España podría ser considerado el mejor país del mundo por su gastronomía: «De lo que yo he conocido, sí lo es. Tenemos una inmensa diversidad de productos de mar y tierra en toda España, así como una amplia variedad de cocina tradicional, y cada día me sorprenden nuevos productos. Y por otro lado, tenemos al considerado tres veces mejor chef del mundo, Dabiz Muñoz», concluye.

