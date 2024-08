La detección en los centros de salud, clave contra la violencia machista: 'Las víctimas están en las consultas médicas'

La última víctima mortal de la violencia machista en nuestro país, este martes en la barriada sevillana de Pino Montano, no había presentado denuncias previas contra su agresor. Como tampoco lo habían hecho las otras seis mujeres asesinadas en Andalucía por violencia de género en 2024. Como no lo hace en torno al 80% de las víctimas. Esta realidad es "lo habitual", según explica el médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente.

"En alrededor del 80% de los casos no había denuncias previas, y eso es lo terrible de la violencia de género, que las víctimas conviven con una violencia capaz de asesinarlas sin que se ponga en conocimiento. Eso no ocurre con ningún otro tipo de violencia, por eso es violencia de género", desarrolla el experto.

Es importante subrayar que "el hecho de que no exista denuncia no quiere decir que no haya violencia, sino que es una violencia integrada, que se utiliza para conseguir el control", explica Lorente. Sobre las dinámicas que operan en estos casos, Lorente detalla que "cuando el agresor percibe que no va a mantener el control, es cuando plantea el homicidio. La mujer no utiliza la violencia, está sometida a ella".

Prevención y detección

Pese a la importancia de las denuncias y el aumento progresivo de estas, Lorente considera que es importante "actuar". "Llevamos 20 años diciendo que hay que denunciar y mira cómo estamos". Desde 2003 (año desde el que hay registros oficiales) han sido asesinadas 1.276 mujeres en toda España, 264 en Andalucía.

"Es decir, la denuncia es una opción, pero no podemos dejar la responsabilidad sobre la víctima, porque esta violencia es estructural, está normalizada, hasta el punto de que las víctimas creen que hacen algo para que el marido las controle o las agreda. Es una construcción cultural. ¿Cómo vas a denunciar algo que tú entiendes que es normal?", recalca el experto.

Paralelamente, el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género apuesta por "trabajar mucho en la prevención y, sobre todo, en la detección. "Los casos los detectamos en el servicio sanitario, que es donde están las mujeres maltratadas", apunta el experto. "El 100% [de las víctimas que sufren violencia machista] están en las consultas médicas, porque la violencia produce un impacto y un desgaste sobre la salud", subraya.

"La violencia, ya sea física o psicológica, conlleva un deterioro importante, la violencia hace daño siempre, por eso las víctimas de violencia de género van mucho al médico. No dicen mi marido me maltrata, ellas van porque se sienten mal, se detectan muchas cosas que no tienen nada que ver con lesiones o heridas, son problemas de estrés crónico, metabólicas, cardiovasculares... Esto está estudiado, está en la bibliografía científica. Pero si no sabemos que eso puede ser por violencia de género, es muy difícil que se detecte", abunda el experto sobre ese espacio de contacto con las pacientes que son las consultas de atención primaria.

¿Hay más denuncias o más casos?

Las denuncias por violencia de género no han parado de aumentar. ¿Significa esto que cada vez hay más casos o que se denuncian más?

Aclara Lorente que el fenómeno responde a que cada vez se denuncia más. "De hecho, cuando se comparan las dos Macroencuestas de Violencia contra la Mujer (años 2015 y 2019), hay una disminución del número de mujeres que refieren haber sufrido violencia", expone el experto. Lo mismo ocurre cuando se comparan los dos últimos informes mundiales de violencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lorente valora que "la sociedad está cambiando, pero lo está haciendo porque las mujeres están cambiando". Una transformación que, en opinión de este experto "está facilitando que muchas mujeres no entren en la violencia porque detectan las señales o que, cuando entran, salgan pronto porque se dan cuenta de que es violencia de género. Pero sigue habiendo una construcción cultural que normaliza, justifica y minimiza la violencia de género, incluso hay negacionismo de la violencia de género, e incluso desde las instituciones", advierte.