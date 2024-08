Platos sabrosos y bien elaborados en Alemany Restaurant

Se empieza a vislumbrar el final del verano, pero muchos restaurantes mantendrán abierto el servicio y la cocina hasta final de año o un poquito antes.

Si quieren disfrutar de la rica propuesta que Joan y Olga Alemany preparan a mediodía y por la noche en Alemany Restaurant, podrán hacerlo hasta el 15 de noviembre. Se trata de una cocina de corte académico, con platos clásicos y toques afrancesados que abrió a comienzo del mes de marzo de este año.

Remol amb melós d’albergínia, olives negres, cuixot salat i tàperes frites. / B. Font

Los dos hermanos se esmeran por ofrecer platos sabrosos y bien elaborados, como el pan de cristal con mantequilla de trufa y anchoa del Cantábrico, el solomillo con foie, el rodaballo con aceitunas negras, berenjena y jamón serrano y el tatin con helado artesano de Can Pau.

Se encuentra en la antigua tafona del hotel Cal Bisbe de Sóller, y es una de las nuevas aperturas de este 2024 para quienes buscan comer bien en la Serra de Tramuntana.

Alemany Restaurant C/. Bisbe Nadal, 10. Sóller. 658 192 564 Abierto de martes a domingo. www.alemanyrestaurant.com

APUNTS DE SOBRETAULA

Una nova proposta per gaudir d’un bon àpat

La ciutat de Sóller és terra de bon menjar i de bons cuiners. Així ho demostren els professionals que nascuts en aquesta vila, com també molts de restaurants que hi ha en aquest indret tan bell. N’hi ha que fa anys i panys que romanen oberts i d’altres que són nounats, per exemple Alemany Restaurant.

Terrassa del restaurant. / B. Font

Estil acadèmic

L’encapçala el cuiner Joan Alemany, que té com a aliats els seus dos germans: Olga, que també és als fogons, i Raül, que serveix a la sala. El producte és molt bo, com bé demostren les torrades de mantega de tòfona amb anxova del Cantàbric de Don Bocarte. Joan Alemany comenta que hi prepara una cuina més acadèmica, amb plats clàssics de l’alta cuina, com ara el filet de vedella amb foie, acompanyat de mongetes tendres i puré de patata, l’steak tartar d’angus, el filet de llop (llobarro) amb nyoquis de patata casolans i salsa de beurre blanc, el pollastre farcit d’escamarlans i rigatoni amb salsa de marisc, o el clàssic tatin, el pastís de poma sobre pasta fullada que acompanya amb els gelats artesans de Can Pau, de vainilla i de poma verda. També hi ha propostes amb un toc més personal com el rèmol fet a la planxa acompanyat d’olives negres, tàpera fregida, cuixot salat i puré d’albergínia trempat amb l’oli de les anxoves.

Un espai amb història

El restaurant es troba dins les instal·lacions de l’hotel Cal Bisbe, concretament a l’antiga tafona. Es tracta d’un espai carregat d’història que pertany a la família Arbona, coneguda com a de can Repic, on hi va residir Bernat Nadal i Crespí, que fou el primer mallorquí nomenat bisbe de Mallorca.

Des de la terrassa del restaurant, s’hi pot observar el campanar de l’església de Sant Bartomeu, i els puigs de Bàlitx, de sa Bassa, del Migdia, de l’Ofra i el Morro de Solanes. L’espai està vinculat també a la història personal de Joan i Olga Alemany, perquè el seu padrí era xofer dels autocars Repic. «Els padrins no vivien gaire enfora d’aquí i el que avui dia és la piscina de l’hotel era a l’estiu un cinema a la fresca, i com molts de veïnats veníem a veure pel·lícules. També hi havia una pista de bàsquet inclosa per jugar», recorden.

Torrada amb mantega de tòfona i anxova del Cantàbric. / B. Font

Experiència i ensaïmades

A més, uns anys abans, el cuiner Pep Lluís Barretes va gestionar aquest restaurant. Ell va ser un dels primers professionals amb qui Joan Alemany va aprendre a cuinar, concretament a Cas Xorc (on cuina avui dia Barretes), on també va coincidir amb dos cracks més: Guillem Moyà, actualment per Pollença, i Christian Rullan, avui dia per terres portugueses. En la seva trajectòria, Joan Alemany ha passat per la cuina del Racó des Teix, amb el mestre Josef Sauerschell, de qui diu que és de qui més ha après l’ofici, amb Benet Vicens de Béns d’Avall, com també al Tramuntana Grill, amb Guillem Méndez de l’hotel La Residència. També va estar de becari al Celler de Can Roca, i gràcies a les ensaïmades que enviava la seva padrina al trio de germans com a detall, va poder allargar la seva estada formativa al prestigiós restaurant de Girona més del que estava previst.

Com el seu germà, Olga es formà en cuina a l’IES Guillem Colom Casasnoves, i ha heretat la passió per aquest ofici gràcies als plats que li cuinava la seva padrina Bàrbara Ferriol; i ha passat per les cuines de Can Boqueta, de Kiko Martorell, i del restaurant Luna 36, també de Sóller.

Si l’entesa amb els dos germans continua, segur que podrem gaudir molt de temps la cuina que en aquest restaurant es prepara encertadament.