Víctimas del Alvia piden reunirse con Puente y una investigación independiente del accidente

El presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, ha enviado este martes una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a quien insta a reunirse con la organización para abordar diferentes asuntos pendientes tras la publicación, a finales del pasado mes de julio, de la sentencia por el accidente de este tren en la tarde del 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela, que causó 79 muertos y más de 140 heridos.

Dicha decisión judicial condena al maquinista del tren, Francisco Garzón, y al exjefe de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por múltiples delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. Sus defensas ya han anticipado que recurrirán esta decisión, un camino que -desde la plataforma de víctimas- esperan que no siga también el administrador de infraestructuras ferroviarias. Domínguez justifica su escrito a la atención del ministerio por su interés en “qué va a hacer Adif” y se pregunta si Transportes va a permitir que el comportamiento procesal de la entidad pública siga “generando dolor” a las víctimas con un nuevo recurso que dilate todavía más el proceso, que tardó más de once años desde la fecha en contar con una primera sentencia judicial.

El periplo judicial en instancias superiores de toda la causa por el accidente del Alvia puede ser, indica el presidente de la plataforma, de cinco o seis años más hasta que se dicte sentencia firme. Un recorrido que también dilata el pago de las indemnizaciones para reparar el daño, cuyo importe acumulado supera los 25 millones de euros.

No obstante, los trámites judiciales no son el único asunto que desde la plataforma buscan tratar con Óscar Puente, sino que aluden a otras cuestiones que les causan “inquietud”, como la continuidad en el cargo de directora general de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos de Adif, Esther Mateo; quien antes de asumir esta nueva posición profesional realizó peritajes para la causa. En ellos, critica Domínguez, se alineó con la “versión oficial” y defendió que no existían en el trazado “curvas peligrosas” y que, por una serie de razones técnicas, no podía instalarse el sistema de frenado automático ERTMS, que hubiera evitado el accidente. Para el responsable de la asociación mayoritaria de víctimas, Mateo “faltó a la verdad” en su labor técnica y, sin embargo, fue premiada con un cargo de responsabilidad en una entidad pública pese a no estar “capacitada” para asumirlo.

Asimismo, desde la plataforma, insisten en la necesidad de que se realice “una investigación técnica independiente” de todo lo acontecido para que se diese el trágico siniestro en la curva de A Grandeira, una reivindicación que mantienen desde hace años. El primer estudio de lo sucedido llevado a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no abordó, en su opinión, las “causas raíz” del accidente y se limitó a culpar en exclusiva al maquinista sin implicar ni a Renfe ni a Adif. Según la sentencia conocida el mes pasado, resulta “incomprensible” que el administrador ferroviario dejase este tramo sin mayores medidas de protección, por lo que Domínguez entiende que es “imprescindible” que se vuelva a analizar todo con detalle y profesionalidad.

De igual forma, el presidente de la asociación subraya su disconformidad con el procedimiento seguido para la creación de la nueva Autoridad para la Investigación de Accidentes, en la que los nombramientos siguen dependiendo del ministro de Transportes y no queda asegurada la “independencia” de sus cargos directivos.

Estos son los principales temas que Jesús Domínguez busca tratar con Óscar Puente, a quien le agradece su “compromiso” con las víctimas en su anterior etapa como alcalde de Valladolid, en la que el pleno municipal aprobó una moción de apoyo expreso a la plataforma. “Sería el primer ministro que no nos recibe”, responde, sobre si tiene expectativas de que llegue a celebrarse la reunión, aunque enseguida replica que, pese a ello, “ninguno” de sus predecesores en el cargo ha atendido sus requerimientos.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, consultado por EL CORREO GALLEGO, todavía no ha dado respuesta a esta petición de reunión ni ha comentado ninguna otra de las solicitudes de la plataforma de víctimas.