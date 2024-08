Sopes de pescador

Un plat propi de pescadors que no es preparava dins la barca, sinó a terra, quasi sempre per sopar. L’ideal per fer el brou era el peix de roca, però no sempre se’n disposava; aleshores s’utilitzaven peixos més comuns, com els xorics, els rafels, les salpes o les llisses. A l’actualitat, són poques les llars que preparin sopes de peix i desconeixem si hi ha cap restaurant a l’Illa que n’ofereixi. Les «sopes mallorquines» –totes les de Mallorca ho són, mallorquines– fetes amb verdura i carn de porc (en realitat, sopes de matances) estan arraconant injustament altres plats exquisits de sopes.

Ingredients:

Per al brou:

Peix fresc de què es disposi

Ceba

Tomàtiga

Julivert

All

Llorer

Aigua

Sal

Per a les sopes:

brou de peix

grells

alls

tomàtiga

julivert

espinacs

pebre bord

sal

sopes

Preparació: