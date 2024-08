Una IPA afruitada, amb cos i refrescant

Una de les cinc cerveses que sempre podeu trobar a la cerveseria artesana Adalt és la Doppler. És una IPA (India Pale Ale), i la història d’aquest tipus de cervesa remunta al segle XVII quan els britànics començaren a colonitzar l’Índia i hi establiren rutes comercials. D’entre els productes que hi transportaven hi havia la cervesa, que normalment arribava en mal estat per mor de les temperatures altes i la llarga durada del viatge. Per evitar-ne la degradació, sembla que al segle XVIII, elaboraren la cervesa amb més graduació alcohòlica i amb més llúpol (que té propietats conservants); per això aquest tipus de cervesa és bastant amarga i té l’aroma més intens.

Sebastià Barceló, un dels creadors d’Adalt explica que quan començaren a fer cervesa hi havia clients que els demanaven una IPA no tan amarga: «Vàrem apostar per fer una cervesa IPA més afruitada i una mica més suau, i així va néixer la Doppler. El nom és perquè és una doble dry hop; és a dir, té una doble llupolització: d’una banda, hi posam llúpol durant la cocció i en acabar de coure, en calent i, d’altra banda, n’hi posam dues vegades més quan la cervesa és al fermentador, en el moment que el brou fermenta i quan ha fermentat. Aquesta darrera incorporació de llúpol en fred hi aporta més aroma». Per a obtenir el resultat desitjat usen tres tipus de llúpol, el citra, el mosaic i el cryo idaho7. A més, el cerveser artesà apunta que a la base de malta d’ordi, hi afegeixen un percentatge alt de flocs civada i de blat, els quals aporten una cremositat major en boca. És una cervesa d’aspecte tèrbol, de tonalitat ataronjada. Quan l’ensumam, hi ha notes de fruita de pinyol, com ara d’albercoc i de melicotó. I en boca hi ha notes cítriques i és un punt untuosa i, alhora, refrescant.

Per fer un producte estable, Barceló comenta que a Adalt mai no han refermentat la cervesa en el mateix envàs perquè això pot provocar alteracions en el gust o en el gas. «De vegades, quan tens feta la cervesa, hi ha gent que hi posa una mica de sucre abans de tapar-la perquè així el llevat torna alimentar-se, però nosaltres mai no hem fet aix perquè en perds el control, nosaltres sempre feim la fermentació isobàrica i per això vàrem comprar maquinària específica».

L’artista que han triat per il·lustrar-la és Verni Chulo, conegut a Palma pels grafits que fa de llops o de porquets (i altres personatges) que podeu admirar a parets, tanques o murs d’autopista. A més, és l’autor del mural que hi ha a l’entrada de la cerveseria Adalt. La imatge que ha fet està relacionada amb el tipus de cervesa que és: una doble dry hop; per això, com que té aquesta doble llupolització, la cara del cambrer es veu doble, concretament a la gerra de cervesa que duu a la safata.