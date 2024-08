Nacho Velasco: “Garito es más que una marca, es una forma de entender el ocio”

Nacho Velasco es responsable del legendario Garito Café, club que abrió sus puertas en 1998. Desde que aterrizó en Mallorca en 1987, ha trabajado en míticos locales de la isla (Bellmon, Moncloa, XL, Malauva…) en los que han sonado diferentes tendencias musicales (soul, jazz, funk, disco, house, techno…) durante todas estas décadas. Gran Reserva es el nickname que un amigo, Rainer Trüby, le puso después de compartir buenos momentos y botellas de vino. A principios de la década del 2000, colaboró con Flamingo Discos, sello mallorquín capitaneado por Daniel Klein y Kiko Navarro. En torno al 2007, creó junto a los hermanos Garayalde (Kyodai, Wagon Cookin’) el proyecto musical Bassfort, bajo la influencia del house de los 90, que imprimió sus primeros lanzamientos en los sellos de Jimpster (Freerange) y Mad Mats (Local Talk).

Garito Café celebra su 26 aniversario en el recinto Es Jardí de Calvià este sábado, 24 de agosto. Nacho Velasco junto a Paco Colombás y Kiko Navarro vuelven a unirse para homenajear y festejar la historia del club palmesano. Se suman Alex from Tokyo y Gÿe en la cabina en un evento al borde del sold out en Shotgun.

¿Cuáles fueron sus inicios como DJ?

En mi ciudad natal, Valladolid, pinchando la música que sonaba en esa década: pop, rock, post punk, new-wave, psicodelia…

¿Y decidió lanzarse ya en Mallorca con el Garito?

Nos hicimos cargo de un local que tuvo su auge en los años 80, arropado por los últimos coletazos de la movida, que a mediados de los 90 sufrió la decadencia causada por los afters de la zona, que cambiaron la energía de ese enclave tan maravilloso que es la Dársena de Can Barbarà. Reconvertimos el espacio para poder poner la música a un volumen aceptable y respetar la esencia de su pasado. Fue todo un reto atraer al público con un concepto musical tan minoritario como el que propusimos. Noches temáticas de jazz, soul, funk, latin jazz… y las nuevas tendencias del momento: trip hop, nu jazz, drums n’ bass, house… Pero todo encajó y empezó a gestarse la historia de uno de los mejores clubs de culto de la isla.

¿Va a celebrar cada año una gran fiesta?

Es nuestra idea. El ocio ha cambiado considerablemente y como por el momento no contemplo volver a abrir un local musical, Garito es una marca que el público relaciona con ocio de calidad y creemos que tiene el potencial de convocatoria suficiente.

Castillo de San Carlos el año pasado y este año amplia a un espacio más grande.

El Castillo-Museo de San Carlos es un espacio alucinante. Una edificación construida a finales del siglo XIX en un enclave incomparable, con un patio de armas maravilloso y vistas desde la terraza superior, todo un sueño. La singular unión con el artista Paco Colombàs y todo su equipo de Panela Productions fue algo brutal. Nuestros equipos de trabajo se sincronizaron desde el primer minuto y nuestra intención es desarrollar futuros eventos bajo las marcas Garito y Panela.

En 2024, dos años después de su cierre, Garito Café se ha transformado en Garito Glup Yeah, una marca efímera, sin ubicación física permanente, que organiza eventos musicales. ¿Qué aporta?

Garito es algo más que una marca, una forma de entender el ocio a través de un estilo de música, alejado de los conceptos mainstream y que toca la fibra de todos los que han sido partícipes de nuestra historia a lo largo de más de dos décadas. Por eso, también podemos trasladar la esencia de Garito a fiestas o eventos privados. También hemos incluido la marca a nuestro grupo, La Rosa Troupe (La Rosa Vermutería & Colmado, La Carpintería de La Rosa, El Catering y El Vagón).

¿Hay demanda para ello?

Hay mercado porque hay demanda, y aunque haya mucha oferta, al final todo se va regulando. Si en algún momento se descompensa la oferta frente la demanda, no habrá sitio para todos y sobrevivirán los que mejor lo hagan. Esto pasa en todos los sectores. Y no solo en Mallorca, en toda Europa y alrededor de todo el planeta. A nivel mundial, nunca se han hecho tantos eventos y festivales como este 2024, y la gente se desplaza a lugares lejanos para acudir a estos eventos. Esto es algo inaudito y por el momento no parece que vaya a cambiar a corto plazo.

Observando la evolución de los Festivales mallorquines, ¿Cree que la gente planificará viajar a Mallorca como ocurre por ejemplo con Coachella o Tomorrowland?

Entiendo que quieras que me moje hablando de la masificación que estamos padeciendo y de la cual estoy completamente sensibilizado por el impacto que produce en nuestras vidas y en nuestro entorno, pero sinceramente, creo que desafortunadamente mucha gente confunde los términos. Hay mucho desconocimiento e hipocresía con esto. Es un tema para afrontarlo con valentía, sin duda alguna, pero hay muchas voces que arremeten contra el turismo que, en presente y/o en pasado, se han hecho de oro vendiendo o alquilando sus fincas a extranjeros por precios impensables para los residentes. Esto me pone enfermo.

¿Que más nos falta musicalmente?

Hay bastantes propuestas. Lo que estaría bien es que el público deje de instagramear tirando del móvil cada 5 minutos. Por suerte, en muchos festivales que se celebran en otros países de Europa ya no se ve esa terrible imagen de cientos de móviles grabando las actuaciones. Aconsejo cerrar los ojos y vivir el momento, ¡eso es irrepetible!

¿Nos faltan locales de ocio exclusivos?

Yo lo que echo de menos en los locales de ocio es la autenticidad, tanto en la propuesta estética como musical. Puede parecer pretencioso, pero nunca me he cortado en decir lo que pienso.

¿Qué más le gustaría hacer?

Retomar la producción musical. Tengo que buscar tiempo.