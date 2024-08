Vàndal y Amok: un excelente tres por uno

La antigua sala Es Fogueró ha vuelto a levantar la persiana con un nuevo y renovado concepto: Amok. El espacio, inaugurado el pasado mes de julio, ha abierto sus puertas con una interesante programación musical y, también, con una oferta gastronómica.

Amok, que en el idioma malayo significa ataque de locura homicida, quiere que aquel que vaya pierda la cabeza (sin ningún instinto asesino) para que disfruten del buen ambiente y de sus fiestas, así como de la propuesta culinaria de Vàndal, uno de los restaurantes que marca tendencia desde el 2017 en Palma.

Bernabé Caravotta i Sebastián Pérez. / B. Font

Para la parte gastronómica, el cocinero Bernabé Caravotta y el sumiller Sebastián Pérez han abierto temporalmente un segundo Vàndal, donde se puede disfrutar de cócteles de autor y una cocina viajera y alternativa, con estilo propio. La apertura durará unas semanas, por lo conviene aprovechar la ocasión, ya que aquellos que cenen aquí tendrán la entrada gratis a la sala Amok, que se encuentra a sus pies. Sin duda, una propuesta redonda para disfrutar de un excelente tres por uno: cena, música y fiesta.

Vàndal - Amok Carretera de s’Aranjassa, km 10. Palma Abierto de miércoles a sabado. A partir 20.30 h. www.amokmallorca.com/vandal/

APUNTS DE SOBRETAULA

Cuina rodamon i indie per a la obertura d’una gran sala de festes

La novetat d’aquest estiu ha estat l’obertura de la sala Amok. Feia bastant temps que s’esperava la inauguració del que anys enrere era discoteca Es Fogueró. En un primer moment, hi havia un projecte molt important que havia de reconvertir-lo en la discoteca Hit Mallorca, però diversos motius endarreriren el projecte i no s’ha reprès fins que ha canviat de propietat, la qual ha apostat ferm perquè el local s’obrís aquest mes de juliol amb nova denominació inclosa i una gran reforma.

Amok és molt més que una discoteca o sala de festes perquè com a atractiu no sols hi ha la música, sinó també la cuina. En aquest cas, s’ha apostat per un estil que marca tendència des de fa 7 anys a Santa Catalina de Palma: Vàndal. Ho fa de manera efímera, com a pop up, des de l’1 d’agost. El concepte gastronòmic creat pel cuiner Bernabé Caravotta i el sommelier Sebastián Pérez triomfa entre tothom que el tasta. És una cuina rodamon, en la qual resumeix l’essència dels llocs que Caravotta ha visitat (Dinamarca, França, Japó, Tailàndia), d’estil indie, en la qual no falten els acords una mica comercials per ser un èxit entre gairebé tots els públics. Tots dos arribaren de l’Argentina l’any 2008 i des de llavors no han aturat de fer bona feina com demostren als seus altres dos restaurants, Santa i L’Atelier de Vàndal, ubicats al mateix barri de la capital balear.

Mossegada d’anxova amb vitello tonnato i pa de brioix. / B. Font

Què hi menjareu

A Amok, hi han traslladat el concepte de Vàndal sense tancar el local de Palma. Hi trobareu gairebé la mateixa carta. Per encetar el menú una bona opció són el cornet de cebiche (de llobarro, llagostins, mango i alvocat marinats amb cítrics una hora) amb escuma de coco, els encenalls de foie-gras amb reducció de maduixa àcida i camamil·la, l’ensalada russa acompanyada de pa carasau (típic de Sardenya) o l’anxova amb vitello tonnato sobre pa de brioix. Com a principals, són molt recomanables les petxines de pelegrí (vieires) amb crema de nou de macadàmia, quinoa i toffee de curri i caramel o el filet amb salsa holandesa de moll d’os amb terra de garrova i pastanagó (en crema i fet al forn amb vinagre balsàmic). De postres, cal destacar la pinya osmotitzada amb gelat de coco i la llesca del papa (torrija) banyada amb xocolata blanca i acompanyada de gelat de violeta (els gelats són de Can Jaume). També destaquen els còctels, creats per Sebastián Pérez, com el Basil clover, amb vodka, poma, alfabeguera, llimona i blanc d’ou.

Caravotta comenta que no saben fins quan romandrà obert Vàndal a Amok, per això és un bon motiu visitar-lo en tenir un buit a l’agenda. «En lloc de crear un concepte nou per a Amok, vaig trobar més convenient traslladar-hi la filosofia de Vàndal, ja que funciona molt bé i agrada molt. Aquí tenim a dues persones de màxima confiança com són Niang Mballo, que ha fet de cuiner a Vàndal molt de temps i que feia poc que acabava de retornar a Mallorca des d’Anglaterra, i Michele Pangia, que dirigeix la sala amb elegància».

Cornet de cebiche amb escuma de coco. / B. Font

Entrada gratuïta

El restaurant és obert de dimecres a dissabte i amb el sopar entra l’entrada a la discoteca de franc. Els dijous hi ha reggaeton, els divendres festa Danzu (electrònica) i els dissabtes festa Glamok (house). El cartell d’artistes que han actuat i que tenen previst dur és important. Així ho demostra el fitxatge de Rekardo Patrick, promotor de festes i resident a Eivissa des dels anys 80, que ha programat un bon grapat de bauxes importants, com ara la de dissabte passat, en què va punxar Todd Terry, o la d’aquest 24 d’agost, dia de Sant Bartomeu, en la qual Darius Syrossian posarà el ritme a tota la sala.