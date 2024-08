El mensaje de Sara Carbonero tras su anunciada ruptura con Nacho Taboada

Durante varias semanas se especuló sobre una posible crisis entre Sara Carbonero, de 40 años, y su pareja, Nacho Taboada. A pesar de estos rumores, ambos continuaban intercambiando mensajes en sus redes sociales como si nada estuviera sucediendo. Sin embargo, el pasado martes, la revista ‘¡Hola!’ confirmó el fin de esta relación, aunque algunos aún lo ponen en duda. Ahora, Sara ha hecho una declaración que podría interpretarse como su primera reacción a la noticia.

A medida que los rumores se intensificaban, la periodista mantenía su silencio en redes sociales, sin hacer referencia directa al tema. Sus publicaciones seguían centradas en reflexiones habituales, algunas de las cuales han preocupado a sus seguidores.

El mayor apoyo de Sara Carbonero: sus vacaciones juntas en Almería / @saracarbonero

El detalle de Sara Carbonero tras su anunciada ruptura

La periodista ha compartido fotografías en la playa con sus hijos además de una imagen en la que se la ve jugando a las cartas. Tanto sus más allegados como ella misma todavía no se han pronunciado sobre la posible ruptura que la ex de Iker Casillas con el músico.

La canción que Sara Carbonero ha subido a su Instagram / Instagram

Además, una de las imágenes compartidas trata sobre una canción que se titula ‘Calma’. “Te pido calma que no hay historia que no se escriba sin calma”, dice uno de sus versos dentro de la canción. Quizás este sea el primer mensaje para su todavía pareja y no exista tal ruptura como algunos medios han ido apuntando.