'Demure', el nuevo término para todo: qué es, qué significa y qué tendencia describe

Las redes sociales son un gran motor para la aparición de nuevas tendencias, y el lenguaje no es una excepción. Recientemente, numerosos influencers e incluso cuentas oficiales han empezado a usar el término "Demure", pero ¿qué significa realmente?

Esta palabra se ha popularizado tanto que ahora se emplea en situaciones de lo más variadas, desde disfrutar de una croqueta en un restaurante, aplicarse rímel, o incluso visitar un casino en Las Vegas, según el uso que se le da en redes sociales.

El origen de esta tendencia se atribuye a la tiktoker Jools Lebron, quien ha logrado viralizar el término a través de sus videos. "¿Veis cómo vengo al trabajo? Muy demure", comenta en uno de ellos.

Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de esta palabra que se ha puesto tan de moda?

De acuerdo con varios de sus significados, el término "Demure" se traduce como recatado en español. En inglés es un adjetivo que se refiere a alguien reservado, modesto e incluso tímido y se asocia al género femenino.

La propia influencer explicó que es aplicable a muchas situaciones de la vida: en un vuelo, esperar a que todos los pasajeros bajen para bajar tú después o llegar a tiempo al trabajo con un atuendo y un maquillaje discreto son situaciones calificadas como 'demure'."

No voy a trabajar con un delineado verde. No parezco un payaso cuando voy a trabajar. No me esfuerzo demasiado. Soy muy consciente cuando estoy en el trabajo. ¿Ves cómo estoy muy presentable? La forma en que llegué a la entrevista es la forma en que voy al trabajo. Muchas de ustedes van a la entrevista luciendo como Marge Simpson y van al trabajo luciendo como Patty y Selma. Eso no es muy Demure. Soy muy recatada. Soy muy consciente”, explicó la propia Jools Lebron en uno de sus vídeos.

Una expresión que llega a la Casa Blanca

Una expresión a la que también se han sumado algunas marcas o famosos, como la cantante Jennifer Lopez, Lindsay Lohan o incluso RuPaul. Incluso se ha utilizado en cuentas de redes sociales oficiales. La Casa Blanca ha sido una de ellas. Con el término 'demure' han anunciado las nuevas políticas de Joe Biden.