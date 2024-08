El mensaje de Itziar Ituño tras la polémica por su pregón en las fiestas de Bilbao

Itziar Ituño, la pregonera elegida por el Ayuntamiento de Bilbao para dar inicio a las fiestas de Aste Nagusia en la capital del País Vasco destacó en una reciente entrevista que se siente partícipe de defender los derechos de sus paisanos: "Después de un duro año el pueblo me reconoce por luchar por los derechos. Me toca vivir por el mundo y tener todo tipo de experiencias, pero tengo muy claro de dónde soy y cuál es mi idioma y lo digo muy orgullosa" sostiene la actriz.

Itziar Ituño en el papel de Raquel Murillo en 'La casa de papel' / Antena 3

La protagonista de 'La casa de Papel" ha descrito este como “un año difícil” tras su participación el pasado 13 de enero en una manifestación organizada por la red ciudadana Sare, que pedía a las instituciones políticas y judiciales vascas que "planifiquen y faciliten el retorno" de los presos de ETA.

Este hecho generó una oleada de críticas e insultos en redes sociales, además de la cancelación de colaboraciones con empresas como BMW Lorauto e Iberia.

El último mensaje de Itziar en sus redes

"Sigo descubriendo rincones maravillosos día a día. Lugares curiosos, hermosos de ambiente y gente. Los rincones para hacer las paces con el mundo". Esta era la frase que publicaba junto a varias fotografías tras pasarse algunos días por Bilbao para festejar la ansiada fiesta patronal.

En una reciente entrevista a El Diario.es, la intérprete reconoció que después de los momentos duros de este año "puede que me hayan escogido porque siempre he mostrado de dónde soy, que mis raíces están en Bizkaia y porque he defendido el euskera y soy euskaldunberri. Soy una mujer luchadora, me describo como una mujer que lucha por los derechos y por lo que es justo y el pueblo me reconoce por ello", explicaba.