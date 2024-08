El seu nom –soplillo–, clarament derivat del castellà, no apareix al diccionari DCVB, fet que sembla confirmar que la procedència de la denominació, no és d’aquí; a més, el diccionari de la RAE contempla l’accepció de soplillo només com a ventador, un petit instrument atiador del foc de llenya fet d’espart amb mànec de fusta. Que no és exclusivament mallorquí ho prova també el fet que el pastís es troba –amb el mateix nom i realització quasi idèntica– a l’horta alacantina, així com al poble valencià de Bigastro, on es considera un pastís propi. A Andalusia el soplillo és un plat salat.

Ingredients

coquets llescats (o llesques de bescuit)

ous (un per ració)

1 cullerada de sucre per ració

sucre en pols

maduixa o plàtan

canyella

1 cullerada d’aigua

Preparació:

El coquet (coc) és un panellet de forma llarguera; en farem llesques o bé utilitzarem llesques de bescuit, una vora l’altra, al fons d’una safata rodona o oblonga.

Separarem els blancs dels vermells d’ou.

Prepararem una crema d’ou, posant una cullerada d’aigua al foc (al mínim) on hi afegirem mitja cullerada de sucre per ració i els vermells d’ou; ho batrem poc a poc, sense que arribi a bullir, fins que ens quedi una crema molt fina.

Dins la safata, per damunt les llesques de coquet hi abocarem part de la crema d’ou.

Farem un altre sostre de llesques de coquet (o de bescuit) i per damunt hi escamparem la resta de crema d’ou, de manera que quedin les llesques ben amarades; el pastís no pot quedar gens eixut.

Pujarem els blancs d’ou que hem separat i a mesura que la merenga es vagi espessint, hi mesclarem el sucre en pols; ho batrem fins que estigui a punt de neu.

Cobrirem la totalitat del pastís amb cullerades de la merenga, que poden ser irregulars. Ha de quedar el pastís ben nevat, empolsimat amb un poc de canyella.

Abans d’escampar la merenga, opcionalment hi podem posar un sostre molt fi i irregular de fruites com maduixa o plàtan, però també es poden posar per damunt del pastís, amb la fruita trossejada molt fineta.

Així preparava el soplillo Joana Galmés Duran, de Son Real (Manacor, 1925-2003). La fotografia del plat, feta per Pere Muntaner correspon a una versió més acurada del pastís, realitzat per Maria Antònia Sureda Vallespir.