DIONÍS A TAULA | Mel Cap Rocat, Caramel de Mallorca, la dolçor de l’espai més exclusiu de l’illa

Un dels espais més encisadors de Mallorca també ha apostat per fer mel. Es tracta de Cap Rocat. El seu propietari i dissenyador és el mallorquí Antoni Obrador, qui va estar una dècada per reformar amb gust i encert aquesta fortificació centenària de la Badia de Palma. Obrador el va inaugurar l’any 2010 i ha convertit l’antiga bateria militar de Cap Enderrocat, construïda entre el 1898 i el 1902, en un espai que captiva i corprèn, que ha esdevingut el referent del luxe i la privacitat de l’illa.

Cap Rocat també destaca en l’àmbit culinari, gràcies al seu cuiner executiu: Víctor Garcia. Fa un parell d’anys, el xef va quedar fascinat per la mel que feien les abelles de l’apicultor Martí Mascaró, de Caramel de Mallorca, un aliment usava per elaborar alguns dels plats que ofereix al restaurant de capçalera i de cuina d’autor d’aquest hotel: La Fortalesa.

L’any passat, Cap Rocat va apostar per posar caseres a una part de la finca que no molesta el personal ni els visitants. El nexe entre Garcia i Mascaró va ser el fotògraf Tarek Serraj, bon professional i amic de tots dos. Començaren amb quatre ruscs i enguany ja n’hi ha 12.

La mel que han fet només es pot trobar als plats de Víctor Garcia, al restaurant La Fortalesa, i a la botiga que hi ha a l’hotel. La collita de 2024 és de primavera i, tot i que ha estat una estació molt seca, ha anat bastant bé perquè a la finca hi ha molt de romaní sembrat. Mascaró recorda que la terra estava humida i que per això va florir a començament de primavera, la qual cosa va ser favorable per al treball de les abelles. La producció d’enguany ha estat de 100 quilos de mel i és de color ataronjat clar; un producte que sens dubte endolceix encara més l’experiència viscuda a Cap Rocat.