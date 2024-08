El PP pide al Gobierno que mantenga una reserva de vacunas de la viruela del mono

El Ministerio de Sanidad celebrará el próximo lunes una reunión técnica y participará en otra de la UE para analizar el impacto de la viruela del mono (mpox), un virus ante el que la OMS ha vuelto a declarar emergencia de salud pública. El martes, las comunidades autónomas se reunirán, también en la sede ministerial, en la ponencia de alertas para valorar posibles nuevas medidas para implementar en España. El PP ha pedido hoy al Gobierno que mantenga una reserva de vacunas, que escuche a las comunidades autónomas y a los expertos y que refuerce el control en aeropuertos y puertos, informa Miguel Ángel Rodríguez.

"El hecho de que se haya detectado en Suecia un caso de la nueva variante de mpox no quiere decir que esta variante no estuviera ya previamente. En el caso de España, no hemos visto que los casos de mpox que hemos tenido este año se hayan comportado de manera diferente, con otros síntomas o distinta gravedad, a los que ya venimos teniendo desde 2022", explican fuentes del departamento de Mónica García.

Vacunados

En España, desde el inicio del brote en 2022 (año en el que empezó la vacunación) se han notificado 8.104 casos confirmados de infección por mpox. En lo que va de año, la cifra es de 264 casos, la mayoría de hombres de unos 37 años y nacidos en España. Un total de 40.610 personas están vacunadas frente al mpox en España, según el registro nacional de vacunación Regvacu, pero solo la mitad (20.900) han completado la pauta, debido en buena parte a que al inicio del brote en 2022 había una disponibilidad limitada de vacunas y solo se pusieron la primera inyección de dos.

El vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), Javier Membrillo, recordó ayer la necesidad de que las personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo (sin protección) "estrechen la prevención y se vacunen". El objetivo es también apoyar a los países afectados de África, donde las dificultades para detectar los casos y la falta de vacunación.

Contacto físico

Esta enfermedad infecciosa está causada por un virus que provoca erupciones dolorosas, inflamación de los ganglios linfáticos y fiebre. La mayoría de las personas se recuperan totalmente, pero algunas enferman gravemente. Se contagia por contacto físico y los más vulnerables son los que practican relaciones sexuales sin protección.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Organización Territorial del PP, ha recordado hoy al Gobierno que el pasado 30 de julio se registró ante la comisión mixta de seguridad nacional una proposición no de ley -un texto no vinculante que insta al Ejecutivo a tomar medidas- para que haya una reserva de vacunas con el objetivo de "dar respuesta a la realidad de salud que hay en nuestro país". "Creo que en esta situación hemos aprendido de la experiencia epidemiológica y de salud que vivimos hace tan solo unos años. Afrontarla con tranquilidad, transparencia, explicándole la verdad a los españoles y con anticipación", ha insistido Fúnez.

"El Gobierno tiene que escuchar a las autonomías y trabajar con ellos ante la posible llegada de una situación compleja. Que escuche de verdad a los expertos. Que asuma sus responsabilidades. Reforcemos ya el control en los aeropuertos, en los puertos porque eso significa desde la tranquilidad anticiparnos a las posibilidades", ha añadido.