Los expertos alertan del peligro de las videollamadas con desconocidos: "Conectan a tu hijo con personas que ningún padre desearía"

Con un par de clics puedes conectarte con desconocidos de todo el mundo. La cámara de tu ordenador se enciende, también la de tu interlocutor, y ya estás en videollamada con alguien al que nunca antes habías visto. Existen decenas de páginas webs y apps que funcionan con este mecanismo, se publicitan como formas de conocer a gente de todo el mundo, pero su cara B es que acaban convirtiéndose en sitios peligrosos y llenos de riesgos, sobre todo para los menores de edad, que acceden sin ningún tipo de dificultad.

"En este tipo de plataformas no sabemos lo que nos vamos a encontrar", advierte Ángela García, técnica de Ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE). "Al acceder a conversaciones con desconocidos, podemos encontrarnos con personas con malas intenciones, que quieran engañar, extorsionar y compartir o conseguir imágenes de carácter sexual".

"Son páginas muy peligrosas, que pueden poner en contacto a tu hijo con personas que ningún padre desearía" Ángela García — Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE)

Esta clase de interacciones se popularizaron gracias a Omegle, una página web fundada en 2009 y clausurada a finales del 2023 después de recibir múltiples denuncias de abuso y explotación sexual infantil en la plataforma. El diseño del sitio web permitía el contacto entre niños y depredadores, facilitando que se dieran decenas de casos de abuso sexual. Esa ausencia de protección sigue existiendo en todo este tipo de páginas web, según ha comprobado este diario. Además, muchas, herederas de Omegle, utilizan el mismo nombre que la página web original, por lo que son muy fáciles de encontrar. "Son páginas muy peligrosas, que pueden poner en contacto a tu hijo con personas que ningún padre desearía", alerta García. "Un alto porcentaje de usuarios utiliza estas plataformas para compartir contenido pornográfico en directo".

En el INCIBE saben de lo que hablan. Un ejemplo. A través de su canal de consultas de ciberseguridad, un servicio gratuito y confidencial en el número de teléfono 017, el centro recibió el caso de un menor que había sido manipulado y extorsionado para enviar fotografías sexuales a través de una página de videochats. "Le habían forzado a enviar imágenes y luego le hacían chantaje pidiéndole más imágenes o dinero para que no publicaran las fotos", relata García. "En este tipo de situaciones, no hay que ceder al chantaje. Hay que bloquear al contacto, reportarlo en plataformas, recabar todas las evidencias que tengamos e interponer una denuncia", indica.

Como apunta el informe de Save the Children 'Online Grooming' recabando datos del Ministerio del Interior, en el 2022 se presentaron en España 954 denuncias por delitos sexuales cibernéticos que tenían como víctima a un niño, niña o adolescente. Aunque el online grooming se puede dar a través de muchas plataformas, las que fomentan el contacto con desconocidos son las más peligrosas. Antes de su cierre, la página de Omegle había sido mencionada en más de 50 casos legales contra pedófilos.

"Un gran riesgo para los menores es desarrollar problemas sexuales, porque han crecido con una visión sexual no apropiada para su edad" Marina Castro — Psicóloga experta en sexología

"El riesgo principal de estas webs es que los niños y niñas puedan ser víctimas de online grooming (abuso sexual a través de intenet)", explica Ona Lorda, responsable del área de Políticas de Infancia en Save The Children. "Estas páginas facilitan que se den delitos de abuso sexual a través de internet. Un adulto se puede hacer pasar por menor o por otra persona, realmente no sabes con quién estás hablando, si se está grabando o no la videollamada...". Estos adultos manipulan a los menores para que les envíen imágenes o se vean obligados a adoptar comportamientos sexuales.

Al entrar en estas páginas web, los menores se exponen tanto a depredadores sexuales que les manipulan y chantajean para que les envíen imágenes o les incitan a prácticas sexuales. También se enfrentan a exhibicionistas, que se dedican a masturbarse en directo. "Es una visión muy violenta de la sexualidad", explica Marina Castro, psicóloga experta en sexología, que advierte de que estamos ante un delito: "Los menores de edad no pueden consentir a ninguna interacción sexual. La persona adulta está cometiendo un delito".

Además, advierten los expertos, la exposición a este contenido sexual a una edad temprada puede comportar problemas de comportamiento en el futuro. "Un gran riesgo es desarrollar problemas sexuales, porque son menores que han crecido con una visión sexual no apropiada para su edad", señala García. "El sexo se acaba entendiendo como una herramienta para conseguir la atención de los demás, pierde todo su sentido", añade Castro.

A pesar de la alerta de que las páginas son para mayores de 18 años, los menores pueden entrar sin problemas en estos sitios webs. Algunas requieren al usuario que se registre con un correo electrónico y que confirme que es mayor de edad, pero sin ningún tipo de verificación. En otras, basta con abrir la página para poder empezar a videochatear con desconocidos. Y hay un tercer elemento: la habilidad de los menores para burlar los filtros: "Hay páginas web que sí tienen filtros de edad, pero los menores se los saltan", advierte García. "Por eso es importante darles educación digital, enseñarles los riesgos que hay en internet y especialmente en este tipo de plataformas".

Educación digital y sexual

"Muchos niños y niñas se animan a entrar en estas páginas para sentirse más acompañados o para conocer gente. Es una forma de tener validación social en un momento muy vulnerable como es la adolescencia", subraya Lorda. La psicóloga apunta que lo que mueve a los niños a entrar en estas páginas, a sabiendas de que pueden encontrarse con gente peligrosa, es la curiosidad. "Quieren saber cómo funciona, qué es. Si no tienen las respuestas, buscan la forma de encontrarlas. Y ahí es cuando pueden entrar personas que se aprovechen de la situación", expone.

Para las tres expertas, la clave está en la educación. García subraya la importancia de conversar con los hijos, explicarles por qué no pueden acceder a ciertas páginas. Lorda defiende que la educación digital debe empezar a edades muy tempranas ya que a los 7 años los niños ya empiezan a usar internet. "Tenemos que informar a nuestros niños y niñas, explicarles el riesgo que comporta tener contacto con personas adultas desconocidas", insiste. "Hay que enseñarles que es peligroso, pero no desde la prohibición", señala Castro, quien también se suma al carro de la importancia de la educación sexual. "Hay que enseñar a los menores los riesgos, las normas y dejarles claro que si se equivocan y pasa algo, no se lo reprocharás, sino que les ayudarás", añade.

INCIBE pone a disposición de cualquier ciudadano el canal Tu Ayuda en Ciberseguridad, un servicio nacional, gratuito y confidencial para ayudar a resolver cualquier problema de ciberseguridad. Se puede acceder a él desdelas 08.00 de la mañana a las 23.00 de la noche, los 365 días del año a través del teléfono 017, el número de Whatsapp 900 116 117 y Telegram con @INCIBE017. Además, cuentan con una línea de reporte de contenido de abuso sexual infantil para reportar cualquier foto o vídeo inapropiado que los usuarios se puedan encontrar por internet.

