Una guingueta de bon arròs i de bon menjar

Amb aquest sol que torra el cul a les llebres fa mal estar arreu. Ara bé, si a l’eixida que feim hi ha la mar ben aferrada, la cosa millora i si allà mateix hi pots fer un bon àpat, sigui per dinar sigui per sopar, podem afirmar que el pla previst es compon bastant. Avui toca parlar del Bananas de Son Bauló, un restaurant familiar on pots passar gust del menjar i de la companyia mentre bellugues els dits dels peus dins l’arena, abans o després de fer un capfico.

En aquest xibiu (o guingueta), hi podeu menjar arrossos, musclos de roca de Menorca (fets amb llorer, tomàtiga de ramellet i vi blanc), croquetes de botifarró de Cas Sereno, bunyols de bacallà, ous romputs amb gamba vermella, com també suggeriments que varien segons el dia. En el nostre cas hi havia gamba petitona (gambusí) arrebossada amb farina de siuró i fregides molt poca estona, serviola amb pastanagó i allioli de safrà, burrata amb pinyons, figues, tomàtiga i alfabeguera, a més de petxina variada.

Els arrossos són un dels plats més sol·licitats. L’encarregada de cuinar-los és Maciana Bergas, que els prepara sense artificis, amb producte bo i de qualitat. En va quedar palès a la visita que hi vaig fer amb un grup d’amics quan un dels presents, de morro fi i bon menjador, el va tastar. En un primer moment, l’amic no es fiava de la qualitat de l’arròs que hi poguessin servir, ja que el Bananas és una guingueta, però finalment com que la majoria en volien comanar un, s’hi va afegir. La vàrem demanar de peix i marisc i fou realment bona, i qui en un començament no en volia, no va aturar de lloar-la. Destaca també la selecció de vins que ofereixen, tant d’aquí com d’altres indrets.

D’ençà de 1985, la família Castelló gestiona el Bananas. Abans, se n’encarregava una senyora de Campanet i, com és lògic, l’espai era molt més petit i senzill.

La denominació Bananas prové del bar que Toni Castelló va obrir el 1978 a Can Picafort, una època en què es reivindicava la bellesa de Mallorca amb noms tropicals, com ara el restaurant Brasília o el Copacabana, per citar-ne alguns. El negoci de Castelló va anar bé uns anys, de fet, va obrir un altre Bananas al Port d’Alcúdia i també un restaurant el 1990, El Marisco (avui dia desapareguts).

El protagonista d’avui, el Bananas de Son Bauló ha passat per diverses etapes, amb socis diferents, per exemple amb Franz Broens, quan es coneixia com a Beim Holländer (Ca l’Holandès). Així com els anys passaven, el negoci va anar bé, però la crisi de 2010 va afectar Toni Castelló. Per ajudar-lo, el seu fill Xisco li va donar un cop de mà i en va agafar el comandament fa gairebé deu anys i l’ha tornat a convertir en un referent per a tothom que cerca un bon refugi per gaudir d’un dia de mar i arena.