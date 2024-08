DANA en la Comunidad Valenciana | 'Salí un momento a ver si el granizo caía sobre mi coche y se desplomó el techo del supermercado'

Las imágenes han corrido como la pólvora en redes sociales. El techo de un supermercado de la cadena Family Cash ubicado en Ontinyent se desplomó ayer a causa de las lluvias. Alrededor de 300 personas fueron desalojadas. Desde el Consorci de Bombers confirmaron que, afortunadamente, no hubo heridos.

Miriam Conca es vecina de Ontinyent. Ayer estaba en el supermercado cuando aconteció todo. Atiende a Levante-EMV y rememora lo ocurrido: "Estaba en la carnicería pidiendo y se oía mucho ruido. Daba la sensación de que caía una piedra tremenda y golpeaba en el techo de chapa. Pedí más cosas y el dependiente me dijo que tenía que entrar al almacén. Le dije que ya venía otro día, que quería salir a la calle para ver si mi coche tenía daños a causa del granizo".

Y ocurrió todo: "Eso es estar o no estar. Tardaría unos 30 segundos para volver a la tienda y me topé con el derrumbe desde fuera. Fue una locura. Grabé algunos vídeos para retratar lo que pasaba, para que se supiera. Al ver la difusión, me he sorprendido".

"Se formó el pánico, la gente estaba de vacaciones y las instalaciones estaban llenas. Era como la previa de un festivo, ya que el jueves no se trabaja. Era como un viernes antes del fin de semana, con mucha gente comprando", prosigue Conca.

Según relata, todo pasó muy rápido: "El personal reaccionó de forma muy adecuada, creo que tuvieron una reacción magnífica sacando a la gente. A mí me dijeron que había cuatro mujeres con daños, pero si los bomberos han confirmado que no hay heridos es que fue un milagro. Todos los trabajadores se implicaron. Había gente mayor, niños... y empezaron a chillar 'fuera, fuera'...".

Miriam Conca confirma que todo ocurrió pasadas las siete y media de la tarde: "Menos mal que no pasó algo gordo, no habría sido agradable".

En uno de los vídeos que acompaña esta noticia se ve como un líquido amarillo corre por debajo de las estanterías: "Un contacto que controla de esto me ha dicho que es el material aislante, que puede ocurrir cuando caen muchos litros de agua en un período corto en un techo de este tipo".

Según el 112, hasta el establecimiento afectado por el derrumbe se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Policía Nacional y Policía Local de Ontinyent. Los bomberos recibieron los primeros avisos sobre las 19.46 horas y movilizaron efectivos de Ontinyent, junto a un sargento de Alzira. A consecuencia de la lluvia caída durante la tarde de este martes en Ontinyent también se han registrado desprendimientos de cascotes y ramas de la calzada, detalla el 112 en redes sociales.

Placa metálica y arbol

Por otra parte, desde el Consorci de Bombers confirman a este diario que "a las 20:46 horas nos entró un aviso para la retirada de una placa metálica caída en el camino Garrofera de Ontinyent y a las 21:45 nos entró otro aviso por caída de árbol en la vía pública en el Camí Vell de Agullent. En ambas intervenciones trabajaron los bomberos de Ontinyent".

A su vez, fuentes del Ayuntamiento de Ontinyent han confirmado a este diario que "debido a las lluvias hay algún daño en el arbolado municipal, pero ya se está procediendo a retirarlo. Además, en la zona de Benarrai y Enric Valor todo va bien y se está procediendo a abrir los embornales en las avenidas de acceso para garantizar el acceso. Las obras anti-inundaciones están dando buenos resultados".

En Xàtiva, por otra parte, también confirman que "la Policía Local abrió los imbornales de la Ronda Norte antes de las fuertes precipitaciones de ayer, lo que ayudó a que no se registraran sucesos de importancia". Las fuentes consultadas explican que "en Xàtiva cayó una gran tromba de agua. Fue necesario levantar numerosas alcantarillas y desaguar la CV-575 en ambos sentidos a la altura del campo de fútbol Paquito Coloma. No se cortó ningún puente por la rapidez en la intervención y no se registraron vehículos atrapados por la acumulación de agua en los subterráneos. En la Fira, de momento, no se ha recibido ningún requerimiento por caída de arbolado. Se ha revisado desde el Ayuntamiento hasta Plaza España en ambos sentidos y no se ha visto ninguna rama ni hemos recibido comunicación al respecto".

La previsión de hoy habla de más lluvias en las comarcas de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida, que podrían aumentar por la tarde.

