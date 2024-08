Aquellos tiempos perdidos

Esta semana he tomado prestado el titular, este es obra de mi buena amiga y gran profesional Arantza Furundarena. Si alguien merece el título de experta en Casa Real es ella, y como cada verano, ha estado en nuestra isla para cubrir lo poco que nos ha ofrecido la Copa del Rey de Vela.

Pantalán arriba, pantalán abajo, los compañeros enviados a cubrir esta regata hemos recorrido kilómetros a pie, pero la información social ha brillado por su ausencia. Desde la organización nos han recordado que la regata es un evento deportivo y no social. Sin embargo, es difícil no notar el contraste con otros eventos deportivos, donde las caras conocidas se utilizan con maestría para «florear» y dar ese toque final que asegura la máxima difusión en todos los medios.

Este año hemos pasado de tener una gran alfombra roja «marinera» a lo que podría describirse como un refresco «zero zero»: sin burbujas, sin chispa. Resulta difícil concebir que toda la carga de «imagen» recaiga únicamente en la figura del Rey. Una vez capturada la foto de rigor en la entrada del RCNP, el interés mediático parece desvanecerse, ya que no hay novedades que capten la atención.

Es una pena que un evento con tanto potencial se haya convertido en un escenario repetitivo y predecible. Ojalá en futuras ediciones, la regata recupere ese brillo social que la convertía en un verdadero acontecimiento, tanto en el mar como en tierra. ¡Que vuelva la chispa!

Quienes no perdemos la chispa somos nosotros y todo el equipo de HNMPL, siempre listos para seguir contándoles cada semana todo lo que se mueve en el vibrante universo social de Mallorca. ¡Vamos allá!

1 Una edición más de la Copa del Rey Vela

La cuadragésima segunda edición de la Copa del Rey, una de las regatas más prestigiosas del Mediterráneo, se celebró una vez más en el incomparable escenario de la Bahía de Palma, sin duda el campo de regatas más idílico de la región. A pesar de la cercanía de los Juegos Olímpicos de París, la Copa del Rey ha logrado mantener su magnetismo, resistiendo con elegancia el embate de tan formidable evento.

Este año, sin embargo, como ya decíamos en la introducción, la alfombra roja de la náutica ha estado un tanto deslucida, con pocas caras conocidas que se hayan dejado ver entre las olas. En el ámbito social, se ha recuperado una tradición añorada: la Cena de Armadores. Aunque en años recientes había cedido su lugar a la multitudinaria Fiesta de Blanco, que este año cambio de nombre por el de Cóctel en Blanco, donde la elegancia y el buen gusto fueron los verdaderos protagonistas de la velada.

En cuanto a la competición, hemos sido testigos de una apasionante batalla en el mar, protagonizada por Javier Banderas al timón del Teatro Soho y el Rey Felipe VI a bordo del Aifos. Aunque el monarca y su tripulación ofrecieron una destacada actuación, la victoria finalmente se inclinó a favor del equipo de Banderas, dejando al Rey con un segundo puesto que, por ahora, sigue resistiéndosele en esta regata, a diferencia de su padre, quien la conquistó en cinco ocasiones.

Sin embargo, fuera de las velas y las regatas, la vida social en torno al evento se ha percibido algo escasa, incluso un tanto fría, quizás culpa de la intensa ola de calor que acompañó a la competición. Vemos el momento de replantear ciertos aspectos para devolver a la Copa del Rey ese brillo social que, en otros tiempos, la convertía en el epicentro de la élite veraniega. Un reto que, sin duda, los organizadores sabrán asumir para que el próximo año, la Bahía de Palma no solo sea el escenario perfecto para navegar, sino también para ver y ser visto.

2 Jornada Marinera del Castillo Hotel Son Vida & Falcao Uno

Seguimos de regata. En el marco de la glamurosa Copa del Rey, el Castillo Hotel Son Vida, fiel a su espíritu de excelencia, organizó junto al emblemático Falcao Uno una jornada de regatas que fue un auténtico regalo para periodistas, influencers y figuras destacadas de la sociedad mallorquina. La Bahía de Palma se llenó de sonrisas y buena compañía, en un día que fue una perfecta mezcla de sol, mar y elegancia.

Entre los afortunados asistentes destacaron la encantadora Carolina Cerezuela y el talentoso diseñador Sebastián Pons, quienes se unieron a un selecto grupo de invitados para disfrutar de una experiencia marinera única. A bordo del histórico Falcao Uno, en el que han viajado Grace Kelly y Rainiero de Mónaco, con el suave vaivén del Mediterráneo como telón de fondo, los invitados tuvieron el privilegio de presenciar el emocionante inicio de la regata del día.

La jornada fue, sin duda, un homenaje al buen vivir. Bajo el radiante sol de Mallorca, los invitados no solo disfrutaron de la competición, sino también de una exquisita oferta gastronómica, música que acompañaba el ritmo de las olas, y momentos de relajación que hicieron olvidar cualquier prisa. Fue un día donde la pasión por el mar y el estilo de vida mediterráneo se unieron para crear recuerdos imborrables, demostrando una vez más que la Copa del Rey es mucho más que una regata.

3 Llorenç Garrit Celebra Once Años de Arte en Santanyí

El encanto de Santanyí se vio envuelto en una atmósfera festiva y emotiva para celebrar el onceavo aniversario del Estudi Garrit, el espacio donde el artista Llorenç Garrit da vida a su arte. En esta ocasión tan especial, Garrit decidió rodearse de amigos y colegas, invitando a figuras como Pato Conde, Teresa Reinés, Yvonne Erdmann y Guadalupe Carracedo a una exposición colectiva que no dejó indiferente a nadie.

Bajo el sugerente título de Assuquí, los artistas participantes Conde, Reinés y Erdmann, intervinieron una serie de platos al más puro estilo mallorquín, creando obras que reflejan la esencia de la isla. La exposición fue un rotundo éxito, reuniendo a más de 150 personas que no quisieron perderse esta cita ineludible. Los asistentes disfrutaron, además, de los exquisitos vinos de la viña Dalt Turó, que añadieron un toque aún más especial a la velada.

Con la humildad y cercanía que lo caracterizan, Llorenç Garrit expresó su más profundo agradecimiento a todos los presentes, destacando que es gracias a su apoyo que, después de 11 años, sigue dedicándose con pasión a la pintura. La fiesta, impregnada de cariño y complicidad, se prolongó hasta bien entrada la noche, cerrando un día memorable para el querido artista de Santanyí.

Fue una celebración donde el arte, la amistad y la cultura mallorquina se entrelazaron, dejando en todos los presentes el recuerdo de una noche que honró el camino recorrido por Llorenç Garrit y su inigualable talento.

4 Gallery Red Inaugura su Nuevo Espacio en Palma

Esta semana va de arte. El prestigioso grupo de arte Gallery Red, conocido por ser un referente en la escena cultural de nuestra isla, ha inaugurado su flamante nuevo espacio en la calle Frederic Chopin, que ya se ha convertido en «su calle» por excelencia. La inauguración ha sido una celebración del arte en su máxima expresión, con una reforma que ha contado con la colaboración de partners estratégicos como Stork, Porcelanosa y Occhio, quienes han contribuido a crear un ambiente sofisticado y contemporáneo.

Para marcar este nuevo capítulo, Gallery Red ha presentado una exposición del renombrado artista británico-estadounidense Russell Young. Conocido por ser el autor de la icónica portada del disco Faith (1987) de George Michael, Young es célebre por sus impresionantes serigrafías de gran escala que capturan la esencia de iconos culturales como Marilyn Monroe, Briggite Bardot o Muhammad Ali. Su trabajo, sin embargo, va más allá de los retratos, habiendo dirigido más de 100 vídeos musicales en los años 90.

Uno de los sellos distintivos de Young es el uso de polvo de diamante en sus obras, un toque mágico que confiere a cada pieza un brillo único, creando una conexión casi hipnótica entre el espectador y la obra. No es de extrañar que sus creaciones formen parte de las colecciones privadas de personalidades como Elon Musk y Barack Obama.

La inauguración en Palma tuvo un toque aún más especial, ya que Young, que recientemente se casó con Aubrie Wienholt, está de luna de miel y compartió este momento de felicidad con los asistentes.

Gallery Red continúa elevando la escena artística de Palma, y este nuevo espacio promete ser un punto de encuentro imperdible para amantes del arte y la cultura. La exposición de Russell Young no solo inaugura un nuevo espacio, sino también una nueva etapa en la historia de este grupo de arte que sigue dejando huella en nuestra isla.

5 La Elegancia de MAX & Co.

Llega a Palma

Nuestra querida ciudad continúa enriqueciendo su oferta con nuevas y emocionantes propuestas de moda, permitiendo que cualquier mujer, sea visitante o residente, encuentre su estilo ideal sin tener que alejarse de nuestra capital. Hoy celebramos la llegada de MAX & Co., una marca de moda contemporánea que promete conquistar los corazones de las mujeres modernas con su vestuario elegante y versátil, diseñado para acompañar un estilo de vida en constante evolución.

Detrás de esta emocionante apertura están Teo Muñoz, Paola Borcardo y la siempre sonriente Ana Cagide, quienes han traído a Palma una firma que respira sofisticación y dinamismo. Para dar la bienvenida a la ciudad, han organizado una serie de encuentros íntimos con clientas y amigas, donde la calidez y el buen gusto fueron los verdaderos protagonistas. Estos eventos han sido una perfecta ocasión para conocer de cerca las propuestas de la firma, que ya promete convertirse en un imprescindible del armario femenino.

Nosotros no podíamos faltar a esta cita tan especial, para acompañar y apoyar a Teo, Paola y Ana en este nuevo y prometedor camino. Estamos convencidos de que MAX & Co. no solo añadirá un toque de distinción a nuestra ciudad, sino que también se ganará un lugar especial en el corazón de todas aquellas que busquen estilo y elegancia en cada prenda.

¡Bienvenidos, MAX & Co.! Estamos seguros de que este es solo el comienzo de una historia de gran éxito en Palma.

6 Galería Marimón: Celebración con Geometría y Arte

La Galería Marimón, fundada allá por los años 90, por el padre de Biel Perelló en Can Picafort, ha celebrado con alegría su 26 aniversario. Para conmemorar este hito, la galería invitó al artista mallorquín Toni Font a inaugurar su nueva exposición, Existencialisme geomètric.

Con una sonrisa y mucho entusiasmo, Font presentó su obra, describiéndola como una «lucha diaria dentro del mundo del arte». Su enfoque en la geometría, elemento clave de su propuesta artística, refleja tanto su experiencia personal como profesional.

Font, busca transmitir un mensaje profundo con esta exposición: «Cuando estás transitando el camino de la vida y quieres enfrentarte a ella, esta te pone límites y una serie de pruebas que te forman como persona». A través de sus obras, el artista ofrece un resumen significativo de este viaje existencial.

A la inauguración asistieron un centenar de personas, entre ellas el alcalde de Palma Jaime Martínez o el regidor de Cultura Javier Bonet. La celebración del aniversario de la Galería Marimón no solo destacó la importancia de este espacio cultural en Palma, sino también la creatividad de artistas como Font. La muestra Existencialisme geomètric promete ser un punto de encuentro entre el arte y la reflexión, invitando a todos a disfrutar de una experiencia estética y filosófica única. ¡Felicidades a la Galería Marimón por sus 26 años de pasión por el arte!