Del glamour de Bardot a la sofisticación de Kelly: dos formas de llevar el pañuelo este verano

¿Quién dice que los accesorios no pueden transportarnos a otros tiempos y lugares? Con un simple pañuelo podemos viajar desde el glamour de la Riviera Francesa de Brigitte Bardot hasta la elegancia de Hollywood de Grace Kelly. El pañuelo, más allá de ser un simple accesorio, es un lienzo para expresar nuestro estilo personal. Este verano, te proponemos dos formas de llevar este versátil accesorio y lucir radiante en cualquier ocasión y crear looks atemporales y llenos de encanto.

Estilo Brigitte Bardot: diadema bohemia

Capturando la esencia desenfadada de los años 60, Brigitte Bardot popularizó el uso del pañuelo como diadema. Para recrear este look, simplemente ata un pañuelo de seda alrededor de tu cabeza, dejando algunos mechones sueltos para un efecto más casual.

Estilo Grace Kelly: elegancia atemporal

Grace Kelly personificó la elegancia y la sofisticación. Su forma de atar el pañuelo detrás del cuello era un sello distintivo de su estilo. Dobla el pañuelo en diagonal y átalo suavemente detrás de tu cuello. Es mucho más elegante que anudarlo bajo la barbilla.

Para un look atemporal y sostenible, elige pañuelos de seda natural o algodón orgánico. Estos materiales no solo son suaves y frescos, sino que también son respetuosos con el medio ambiente. Los estampados florales, las rayas marineras y los lunares son clásicos que nunca pasan de moda. Pero no tengas miedo de experimentar con otros diseños, como los geométricos o los étnicos. Y, por supuesto, no olvides añadir tus gafas de sol más glamurosas.