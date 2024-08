DIONÍS A TAULA | Viognier 2023, Bodegas Angel: Fruit d’una varietat mineral que va estar a punt de desaparèixer

Un dels raïms que ha fascinat Andreu Gelabert, propietari del celler Bodegas Angel, és el viognier. El va tastar fet vi a Sud-àfrica i també Suïssa i a Califòrnia. Aquesta varietat és originària de la vall del Roine, a l’Estat francès, i és molt cultivada al poble de Condrieu. Explica que va estar a punt de desaparèixer i que als anys 60 del segle passat només en quedaven 15 hectàrees sembrades. Diuen que es perdia perquè estava sembrada a zones en pendent que eren difícils de cultivar. Gelabert hi afegeix que és una varietat que dona maldecaps perquè agafa moltes malalties i que és irregular en la maduració, la qual cosa obliga a fer un parell de veremes a la mateixa hectàrea, «però a partir dels 15 anys del cep, la maduració s’homogeneïtza. A més, en el celler el raïm es deixa fer allò que vulguis: un vi jove, un de dolç, treballar-lo amb fusta… El resultat és un vi amb personalitat, per a persones que saben allò que cerquen». Sortosament, als anys 80, es va elaborar un pla de recuperació que, passa a passa, ha fet que sigui una varietat que es troba cultivada arreu del món. A Mallorca, hi ha diversos viticultors que en tenen de sembrada, com ara Miquel Gelabert de Manacor o el celler de Son Vich de Superna de Puigpunyent, entre d’altres.

La vinya de Bodegas Angel, de Santa Maria del Camí, té 17 anys. En surt el protagonista d’avui, el monovarietal Viognier de l’anyada 2023. L’enòloga de la casa des de fa 8 anys, Lola Hermoso, explica que en fa una prefermentació a baixa temperatura, a 4-5 graus, durant 24 hores perquè en surtin les aromes i evitar-ne l’oxidació. Després, n’apuja la temperatura perquè ferminti, sempre per davall de 15º C, lentament, durant 15 dies. Com que hi està tant de temps, molts de llevats moren i per això el bastoneja, així té més volum en boca, «és una espècie de semicriança en dipòsit d’acer inoxidable», puntualitza Hermoso.

El resultat és un vi mineral en nas i glicèrid en boca. Una bona opció per maridar-lo és amb un arròs melós o sec. Si us fa peresa cuinar-ne un, podeu anar al restaurant santamarier Va d’Àrròs, que és propietat d’Andreu Gelabert pare, on trobareu també el vi. Us suggeresc maridar-lo amb un melós de cabra de mar o de pop. Tenen obert de dimecres a diumenge de 10 a 21 hores.