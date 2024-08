Cebes farcides

La ceba, una de les primeres plantes conreades, és originària de l’Àsia Central. Introduïda pels romans, va servir com a aliment bàsic (crua, generalment) per a camperols i gent humil al llarg de l’Edat Mitjana. Més antigament, va ser part important en l’alimentació dels treballadors de les piràmides, juntament amb alls i raves ja que es considerava que les cebes (riques en glucosa i sacarosa) potenciaven la força. Des de fa molts de segles, la ceba s’ha utilitzat com a remei contra algunes malalties, especialment contra la tos, posant-la crua, dins un plat, vora el llit del malalt.

Ingredients

1 o 2 cebes mitjanceres per persona

Carn capolada

Tomàtiga

Brou de carn

Galeta o formatge

Alls

Julivert

Moraduix

Oli

Sal i pebre bo.

Opcional, xulla i sobrassada.

Per a la salsa:

Porro

Pebre verd i vermell

Alls

Tomàtiga

Vi blanc

Farina

Sal i pebre bo.

Preparació:

Amb l’ajuda d’un buidador de pomes (o ormeig semblant) anirem traient l’interior de les cebes, a les que prèviament haurem eliminat les capes seques exteriors. S’han de buidar fins a deixar solament dues capes.

Tot el que hem tret de les cebes a més d’all, tot capolat, ho sofregirem amb una cullerada d’oli.

A mig coure hi afegirem la carn capolada (antigament s’utilitzava xulla i sobrassada), julivert, moraduix. Ho salpebrarem. Minuts més tard hi afegirem tomàtiga pelada i capolada sense suc.

Quan estigui tot ben sofregit, hi omplirem les cebes i les tancarem amb galeta capolada o formatge.

Posarem les cebes dins una casserola, amb l’obertura cap a dalt i amb brou de carn tap no tap. Ho posarem al foc i de seguida que bulli ho abaixarem al mínim; amb la casserola tapada ho bullirem entre 25 i 30 minuts.

Mentre, prepararem la salsa: dins una paella amb oli hi sofregirem, tot junt, porro (o ceba), alls, pebre verd, pebre vermell i tomàtiga, tot picat ben fi. Quan estigui quasi cuit, hi afegirem una cullerada de farina, que torrarem.

Aclarirem la salsa amb mig tassonet de vi blanc i un poc del brou amb el que hem bullit les cebes. Acabat de coure, ho passarem per un colador xinès o ho capolarem amb un batedor de braç elèctric.

Servirem les cebes amb la salsa. Un plat deliciós.

Plat elaborat a partir d’una recepta cedida per Maria Obrador Vaquer (Felanitx, 1941).