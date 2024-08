Una influencer y actriz española en Ibiza: "Me han cobrado 17 euros por una botellita de agua"

Que Ibiza es caro es un hecho conocido con anterioridad por aquellos que programan pasar en la isla unos días de descanso. Son muchas las noticias que se han publicado en todo el mundo sobre el precio de las consumiciones en las discotecas, de los alquileres, los restaurantes...

Pero este conocimiento de la realidad no implica que quienes acaban pagando en Ibiza un sobreprecio en cualquier tipo de producto ejerzan el derecho al pataleo, sobre todo en las redes sociales.

La pasada semana se hacía viral la queja de dos influencers italianos que habían estado comiendo en un beach club de la isla. La cuenta final fue de unos 400 euros: mucho más caro que el vuelo de los dos desde Italia hasta Ibiza.

Otra queja de los precios dirigida a casi de 2,5 millones de seguidores

Ahora ha sido la influencer y actriz Nuria Casas quien, con el humor que la caracteriza, ha querido opinar también de los precios de Ibiza.

Casas cuenta con 1,7 millones de seguidores en TikTok y 700.000 en Instagram (2,4 millones de personas en total). En estos dos perfiles ha colgado un vídeo en el que asegura sentirse como una "marquesa", en alusión a lo que está pagando en Ibiza por algunas cosas.

Casas se encuentra en Ibiza junto a su pareja y los dos hijos pequeños que tienen en común. Cuenta que los cuatro fueron a cenar a un restaurante de la isla y, cuando se sentaron, pidieron una botella de agua pequeña mientras miraban la carta. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que en ella no había nada que sus hijos quisieran comer. "Mucho bogavante, mucha paella y mucho no sé cuántos de no sé cuántos", explica, pero nada de pollo a la plancha o un plato de pasta con tomate para los pequeños.

Nuria continúa diciendo que, con mucho apuro, le explicó a la camarera que no podían cenar allí porque no había ningún plato que se adaptase a lo que deseaban los pequeños. La empleada del restaurante lo entendió perfectamente y les recomendó que fuesen a otro de al lado, que había todo tipo de comida, incluso para niños.

Así que Nuria Casas pidió la cuenta de lo que habían consumido (una botella de agua) y cuál fue su sorpresa cuando el precio de la botella fueron 17 euros.

"¡17 euros! ¿Cómo? ¡El agua más cara que me he bebido en la vida! Me fui llorando, pero antes me la bebí, que esto vale oro", acaba contando la influencer.