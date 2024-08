El encanto de sa Pobla desde la ‘possessió’ de Gaieta

El restaurante Singular ofrece una apacible terraza ideal para disfrutar del verano. Aquí no hay vistas al mar, pero se come bien y se está a gusto. Son protagonistas las chuletas de cordero, el mero, el calamar, preparados a la brasa, previa petición de entrantes sabrosos, como los buñuelos de porcella, la coca de pimientos y sardina o el carpaccio de gamba con espuma de almendra. Todo ello con vistas a un enorme campo de lavanda en el que cada miércoles se ofrece un menú degustación para cenar.

Fachada del hotel, la possessió de Gaieta Gran. / B. Font

Se encuentra en el hotel de cinco estrellas The Lodge, en sa Pobla, en lo que tradicionalmente se ha conocido como la possessió de Gaieta Gran, un espacio encantador que actualmente cuenta con casi 160 hectáreas, del que hay referencias del siglo XIV y que está situado en la falda de las montañas pobleres que limitan con el municipio de Pollença.

De postre, recomiendo el gató de algarroba con crujiente de cacahuete, pero también hay otras opciones, como albaricoques a la brasa con helado de requesón y mantequilla o helado de lavanda.

Restaurante Singular Autopista MA-13, Palma-Alcúdia (salida 37)

Abierto de 13 a 15 h. y de 19 a 22 h.

Teléfono: 971 900 108

Apunts de sobretaula

Una terrassa d’altura per menjar bé

La terrassa del restaurant Singular és un dels espais per gaudir de l’estiu. Aquí no hi ha mar, però s’hi pot contemplar la natura i la bellesa de sa Pobla i de bona part de la contrada.

La carta està concebuda conjuntament per Ramon Freixa, reconegut cuiner català; Mateu Garcias, format a l’IES Calvià i que ha passat per la cuina de Quique da Costa, de Josean Alija (Nerua, museu Guggenheim), entre altres; i la cuinera poblera Margalida Moyà, cap dels fogons del restaurant Singular, que aporta idees bones i fresques. Com és lògic, la proposta no es pot comparar amb la de Freixa al seu restaurant homònim de Madrid, a l’hotel Único, on llueix dues estrelles Michelin, però a Singular trobarem bon producte, peix i carn preparats a la brasa, i també plats fets amb encert.

Gató de algarroba, crujiente de cacahuete, chocolate blanco e higos. / B. Font

Algunes de les propostes que hi podeu tastar són els bunyols de porcella, sobrassada i mel, la coca de pebres amb sardina fresca, el carpaccio de gamba de Sóller amb calamar i sospir d’ametla, l’anfós fet al caliu amb pebres torrats i la porcella amb mil fulls de patata amb mitjaglaça i múrgoles. Tot està ben cuinat.

Cal dir que tenen en compte el seu redol a l’hora de fer les compres. Per exemple, els llonguets i les ensaïmades que serveixen són del Forn de Can Rafel de Búger, la sal és des Trenc, el peix prové de la peixateria Peixos Canyelles de sa Pobla, la porcella és de Can Company i tenen un apiari gestionat pels apicultors de Mel Vici (Alaró).

Mateu Garcias prepara unas costillas a la brasa. / B. Font

La part dolça és a càrrec de la pastissera de la casa, Estrella Cortès, que prepara delícies com el gató de garrova i cruixent de cacauets de sa Pobla amb xocolata blanca i crema de fava tonca i figues macerades amb rom Amazona. És de Búger i es va formar a l’escola d’hoteleria Hofmann de Barcelona i ha treballat amb Josep Maria Rodríguez Guerola, fundador de La Pastisseria (Barcelona) i campió del Món de Pastisseria 2011 (Lió), i amb Yann Duytsche, de Dolç (Sant Cugat del Vallès), on fan el millor panettone artesà de l’Estat (2016 i 2021). A la sala, hi destaca l’atenció de Víctor Ordóñez i d’Estefania Obachi.

Per cert, una de les propostes que estrenen enguany és el sopar de menú degustació al camp d’espígol, on hi ha sembrades 100.000 lavandes. Es fa cada dimecres, a partir de les 20 hores.

La idea de concebre aquest hotel i restaurant és de l’empresari català Pau Guardans i Cambó, que ha apostat per convertir la possessió de Gaieta Gran en un establiment de luxe. El seu avi Francesc Cambó va ser fonamental per a la nostra cultura, ja que va ser el fundador i mecenes de la Fundació Bernat Metge, que traduí al català els clàssics grecollatins, una col·lecció dirigida pel felanitxer Joan Estelrich (que podem consultar en alguns hotels de Pau Guardans) i que avui dia és una de les grans col·leccions mundials de clàssics antics, només comparable, en tot el món, en l’àmbit francòfon a la Collection des Universités de France, i en l’anglòfon, la Loeb Classical Library.