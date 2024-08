Pasajeros de un tren de Renfe rompen las ventanillas ante la falta de climatización en un convoy detenido en el túnel de Chamartín

En un verano agitado y marcado por las olas de calor hay que añadirle la complicación de viajar en tren. Una avería mecánica ha puesto en peligro los desplazamientos de los ciudadanos entre la estación de Chamartín de Madrid y Levante llegando a obstaculizar el paso del tren en Jardín Botánico. Dicha incidencia "ha afectado a otras diez circulaciones AVE de Renfe con retrasos medios entre los 60 y los 120 minutos" explica la empresa de transporte ferroviario de pasajeros y mercancías a El Periódico de España. Unos retrasos que han desesperado a los viajeros y ha provocado un enfado que ha desencadenado en ventanas rotas, quejas y protestas entre los usuarios que se han sentido atrapados, deshidratados, "sin aire acondicionado, sin luz y con 40°".

Desde las 15:30 horas ha permanecido interrumpida la circulación en el túnel de acceso a Chamartín porque un tren Avlo procedente de Valencia que debía llegar a Chamartín a las 15.38 horas, se ha quedado detenido por una avería de tracción. "Un tren de asistencia se ha acoplado a esta unidad y lo ha remolcado hasta Chamartín, donde ha llegado a las 18:10 horas", concreta Renfe a este periódico. El administrador ferroviario Adif ha informado en sus redes sociales de que el problema es el impedimento del paso. "Se está trabajando para solventar la incidencia lo antes posible. Lamentablemente, no disponemos de una estimación temporal", añade al mismo tiempo que pide disculpas por lo sucedido.

Por su parte, Renfe ha indicado que el tren ha sufrido una avería y que sobre las 17:45 horas acudía al lugar de los hechos un tren de asistencia para remolcarlo y sacarlo de la vía. Poco después, Adif informaba en sus redes sociales del restablecimiento de la circulación: "Se restablece la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Levante".

"Viajeros atrapados y trenes colapsados"

Como consecuencia a la incidencia producida en las últimas horas los usuarios deseosos de partir a sus destinos se desahogan en sus redes sociales para mostrar cómo se encuentran atrapados en la estación. En el vestíbulo la situación es caótica, cientos de personas hacinadas y acaloradas miran a las pantallas minutos antes de la salida esperada, pero decepcionados.

El tren no sale a tiempo y los viajeros no han podido subirse a sus trenes a la hora prevista. "Necesito que salga ya el tren", denuncia un usuario en Twitter (antes X). "¿Más de dos horas en retirar un tren?", cuestionaba otro de los afectados. En la misma sintonía la usuaria Elena Rubio añadía: "¿Alguna información más para los miles de viajeros que estamos aquí atrapados? No sé, llevamos ya dos horas y por ir sabiendo si hacemos noche en el túnel o dónde". Incluso el calor es tan asfixiante que los viajeros han tenido que romper las ventanas tras varias horas parados y "sin aire acondicionado".

"Hemos estado más de dos horas parados y atrapados en medio de un túnel sin aire acondicionado, sin luz y a 40 grados. Hemos tenido que acabar rompiendo las ventanas de emergencia para que entrase el aire", denuncia María Bravo, otra de las perjudicadas.