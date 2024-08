Reflexiones y experiencias

Debo confesar que la música es una parte esencial de mi vida. Es ese lenguaje universal que cura y calma, algo que todos pueden entender. Disfruto de todo, desde un recital de música clásica hasta las tendencias más vanguardistas. Con un cierto criterio, me atrevo a compartir mis impresiones sobre los numerosos conciertos a los que asisto. Esta semana tuve la oportunidad de ver a dos artistas muy distintos: Tom Jones y Luis Miguel.

Quedé asombrado al ver cómo Tom Jones, a sus 84 años, aún posee una energía envidiable, superando incluso a muchos artistas jóvenes. Desde el primer momento, su voz y su presencia en el escenario no decepcionaron. Puntual como buen británico, se conectó con el público en cada momento, demostrando ser un verdadero caballero del escenario. Su actuación, junto con la de Blondie en el Mallorca Live 2024, se han convertido en dos de mis sesiones musicales favoritas. Como solía decir aquel famoso anuncio de perfume de los 80: «En las distancias cortas, es cuando un hombre se la juega». En un concierto en vivo, es evidente quién es un verdadero artista y quién no.

Por otro lado, Luis Miguel, aunque mantiene su maravillosa voz, parece haberse convertido en un personaje distante. A pesar de sus esfuerzos ocasionales por conectar con el público, esta parece haberse perdido. Afortunadamente, cuenta con fans incondicionales, como servidora, que continuamos adorándolo a pesar de su aparente indiferencia.

Es notable que Luis Miguel se haya sumado a la moda de no hacer «bises» en sus conciertos, una tendencia que parece crecer entre algunos artistas. Sería bueno recordar que el público es su «cliente» y merece ser tratado con consideración. La gente paga para ver un espectáculo y espera, como mínimo, un gesto adicional de agradecimiento, una pizca más de música. Como diría la Pantoja, «me debo a mi público», y eso es exactamente lo que esperamos.

Y así como los artistas hacen «bises», nosotros también volvemos cada semana para compartir con ustedes todo lo que ocurre en la crónica social. Sin más dilación, ¡vamos allá!

1. 60 años de Golf Son Vida: una celebración de historia y lujo.

En un día primaveral de hace 60 años, Mallorca fue testigo de un evento inolvidable: la inauguración del campo de Golf Son Vida, presidida por el Príncipe Rainiero de Mónaco. Con un golpe inicial sorprendentemente preciso, a pesar de no estar vestido para la ocasión, el príncipe hizo historia, y la noticia se propagó rápidamente, alcanzando incluso los titulares de periódicos en Alemania y el Reino Unido.

El evento también contó con la presencia de dos figuras clave en la historia de este emblemático campo: Stephen A. Kusak, un ex piloto del ejército estadounidense, y el bodeguero mallorquín José Luis Ferrer. Juntos, adquirieron una finca en las colinas detrás de Palma a mediados de los años 50, con la ambiciosa visión de transformarla en un complejo residencial de lujo, con un hotel y, como pieza central, un campo de golf inspirado en el prestigioso ‘Monte Carlo Golf Club’. Así nació Golf Son Vida, que con el tiempo se convertiría en un icono del golf tradicional y carismático en la isla.

En la reciente celebración del 60 aniversario de Golf Son Vida, la actual propietaria del complejo, Alexandra Schörghuber, dio la bienvenida a más de 300 invitados a un elegante cóctel sobre la impecable hierba del campo. Durante la velada, Schörghuber pronunció un emotivo discurso, destacando la tradición y el lujo discreto que han caracterizado a este complejo turístico a lo largo de las décadas.

La celebración fue un homenaje a seis décadas de historia y excelencia, reflejando la esencia atemporal y el atractivo inquebrantable de Golf Son Vida.

2. Vendimia en la DO Pla i Llevant: Un Brindis por la Tradición y la Innovación.

Como es tradición, pero cada vez más temprano debido al cambio climático, la Denominación de Origen Pla i Llevant ha dado el pistoletazo de salida a la vendimia de este año. En un ambiente de camaradería y celebración, las bodegas de Miquel Oliver en Petra fueron el escenario de esta edición, acogiendo a 250 invitados, entre los que se encontraban las 12 bodegas y 85 viticultores que forman parte de esta DO.

Este evento anual, que es esperado con ansias, no sólo celebra la cosecha de uvas, sino también la tradición de amadrinar o apadrinar la vendimia con una figura pública. Este año, la actriz Yolanda Ramos tuvo el honor de ser la «Vermadora d’Honor». En un gesto simbólico, el presidente de la DO, Toni Bennàssar, le entregó un «trinxet» personalizado, el cuchillo tradicional mallorquín utilizado antaño para la vendimia. Con él, Ramos cortó el primer racimo de uvas de la temporada, marcando el inicio oficial de la cosecha 2024, que llevará su nombre.

Durante su discurso, Yolanda Ramos compartió su aprecio por la dedicación detrás de cada botella de vino. «Estos días he conocido el gran trabajo que hay detrás de una botella de vino, y que la gran mayoría de la gente no conoce. Los bodegueros y viticultores de Pla i Llevant sois unos verdaderos artesanos», destacó. La actriz, visiblemente emocionada, también habló de cómo este reconocimiento llega en un momento especial de su vida, volviendo a Mallorca, una isla que considera su punto de partida y que siempre le ha traído cosas buenas.

La celebración culminó con un brindis con vino rosado, donde todos los asistentes, junto a Pilar Oliver, propietaria de las bodegas anfitrionas, levantaron sus copas para augurar una excelente cosecha. La vendimia ya ha comenzado en algunas bodegas, con la recolección de las primeras variedades como el Chardonnay y el Pinot Noir, las más tempranas en madurar.

En resumen, la vendimia de la DO Pla i Llevant no sólo es un evento de gran importancia para los viticultores y bodegueros, sino también una celebración de la tradición, el esfuerzo y la pasión por el vino, enmarcada por la belleza de Mallorca y la calidez de su gente.

3. Celebración del Día Nacional de Colombia: una noche de alegría y cultura.

En una noche cargada de emoción y cultura, los hermosos jardines del hotel GPRO Valparaíso se transformaron en el epicentro de la celebración del Día Nacional de Colombia. Organizada con esmero por el cónsul Rafael Arismendy, la velada se convirtió en un cálido homenaje a la rica herencia del país latinoamericano. Arismendy, con una sonrisa acogedora, recibió personalmente a cada uno de los invitados, quienes se congregaron para celebrar este día tan significativo.

La fiesta, impregnada del espíritu colombiano, desbordó de música, gastronomía tradicional y un deslumbrante desfile de moda que mostró lo mejor del diseño colombiano. Los asistentes, compatriotas, representantes del cuerpo consular y amigos de otras nacionalidades, disfrutaron de una noche que les permitió sumergirse en la alegría y el colorido característicos de Colombia.

El momento cumbre de la noche fue el discurso del cónsul Arismendy, quien, con emoción y orgullo, destacó las maravillas naturales, el patrimonio cultural y las delicias gastronómicas de su país. «Colombia es un país de inmensa riqueza, no sólo por su diversidad de paisajes, sino también por su gente, su cultura y su sabor único», expresó, recibiendo una cálida ovación de los presentes.

La celebración del Día Nacional de Colombia en Palma fue una oportunidad para estrechar lazos y compartir la cultura colombiana con todos los asistentes. Con aplausos y felicitaciones, la comunidad colombiana y sus amigos celebraron no sólo un día especial, sino también el espíritu de unidad y alegría que caracteriza a su país. ¡Enhorabuena a todos los colombianos!

4 Encuentro Literario en Rialto Living con Anna Nicholas.

Rialto Living se convirtió en el escenario de una velada donde admiradores y amigos de la autora británica Anna Nicholas se reunieron para celebrar el lanzamiento de su nuevo libro, Aunt Maria’s Last Aria. El evento comenzó con un emotivo discurso del cónsul británico Lloyd Milen, seguido por las cariñosas palabras de Eduardo Gamero, colaborador cercano de la autora durante varios años. Finalmente, Nicholas tomó la palabra para agradecer a todos los presentes por su apoyo y los animó a disfrutar de su nueva obra.

Radicada en Sóller desde hace varios años, Anna Nicholas ha capturado la esencia de Mallorca en su serie de libros de viajes humorísticos. Además, ha iniciado una fascinante serie policial ambientada en la isla, protagonizada por la intrépida y encantadora detective Isabel Flores Montserrat.

Nicholas, reconocida periodista de viajes, ha colaborado con prestigiosas publicaciones como The Telegraph, Financial Times, The Times, The Independent, Daily Mail, Condé Nast Traveller, UltraTravel, Wanderlust, Robb Report y Tatler.

Más allá de la escritura, Anna es una entusiasta corredora de maratones, habiendo completado diez maratones en distintos países, incluyendo una emocionante carrera entre leones y otras bestias salvajes en una reserva de Sudáfrica en 2019. Esta hazaña fue en apoyo de sus organizaciones benéficas favoritas.

La presentación de Aunt Maria’s Last Aria fue más que un simple lanzamiento de libro; fue una celebración del talento y la pasión de Anna Nicholas, una escritora que ha sabido capturar y compartir la magia de Mallorca con el mundo.